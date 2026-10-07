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Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия

Президентът на САЩ заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 08:33
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в сибирски изследователски институт, предаде "Асошиейтед Прес".

Тръмп заяви готовност за помощ на Русия след трагедията с чумата в Сибир

В разговор с репортери в Белия дом Тръмп каза, че "много скоро" ще разговаря с Путин за този случай. 

Здравните власти провеждат разследване след смъртта на служителка в институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход.

В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби за случая, Тръмп каза, че САЩ водят "много задълбочени дискусии" по темата. "Ще можем да информираме по въпроса, вероятно утре", добави Тръмп.

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Световната здравна организация вчера заяви, че свързаният със случая риск извън Русия е "много нисък". Агенцията каза, че поддържа контакт с руските власти след съобщенията миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечния Изток.

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

В понеделник Тръмп заяви, че САЩ биха били готови да окажат помощ на Русия.

"Това е тежка болест. Знаете, това е болест, която преди успявахме да контролираме, но по някакъв начин тези микроби са станали по-силни и по-умни. Те са като армия", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Арангелов    
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