Свят

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Смъртта на руска лабораторна служителка породи слухове - ето какви са фактите

8 октомври 2026, 08:25
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  • Смъртта на 28-годишна лабораторна служителка в Сибир породи съмнения за чума, Русия постави контактите ѝ под карантина.
  • Чумата все още съществува, но е лечима с антибиотици, белодробната форма е най-опасна и може да се предава между хора при близък контакт.
  • Експертите не виждат непосредствен риск от епидемия, дори при потвърдена чума липсата на данни за широко разпространение прави масова зараза малко вероятна.

Сякаш в света няма достатъчно поводи за тревога: има ли и огнище на чума? Черната смърт?

Краткият отговор е: не знаем. Малко по-дългият отговор е: жена, работила в отдалечена сибирска лаборатория, която изследва чумата, е починала от пневмония, или поне така ни е казано. Лабораторията е поставена под карантина, а руските власти не съобщават много подробности, което засили спекулациите и слуховете, пише The New York Times.

Източник: istockphoto
  • Мистериозна смърт и стар враг на човечеството

И така, кой точно е починал?

Изглежда, че Даря Шипилова, 28-годишна служителка на Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата в Сибир и Далечния изток, е починала от мистериозно заболяване, наподобяващо пневмония, по-рано този месец.

Смъртта ѝ накара руските здравни власти да поставят под карантина служители и пациенти в болницата, където е починала, както и персонала на института и други хора, които са били в контакт с нея.

Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

  • Чакайте, чумата все още съществува?

Да. Чумата е с човечеството от много дълго време. Yersinia pestis, бактерията, която причинява чумата, заразява хората от хиляди години, като същевременно циркулира сред гризачи и бълхи, които служат като дългосрочни резервоари на инфекцията.

Много хора свързват чумата с Черната смърт, пандемия, за която се смята, че е убила поне една трета от населението на Европа през XIV век. Но и днес всяка година се регистрират няколкостотин случая, предимно в Мадагаскар и Демократична република Конго, но също и в САЩ, Русия и други страни.

Източник: istockphoto
  • Говорим ли за бубонна чума?

Има три основни начина, по които чумата може да зарази хората.

Бубонната чума възниква, когато бактерията, причиняваща заболяването, се размножава в лимфните възли, обикновено след ухапване от заразена бълха. При септицемичната чума инфекцията се разпространява в кръвообращението.

Най-вирулентната форма е белодробната чума, която причинява тежка белодробна инфекция с бързо начало и може да се предава чрез кашляне или кихане.

Починалата от чума в Русия счупила епруветка с живи бактерии

  • Това звучи зле! Наистина ли е така?

Въз основа на информацията, с която разполагаме до момента, повечето експерти не са особено обезпокоени.

Ако не бъде лекувана, белодробната чума може да убие заразения в рамките на дни. И трите форми на заболяването обаче се повлияват добре от антибиотици, ако те бъдат приети скоро след заразяването.

Източник: istockphoto
  • Тогава защо има тревога?

Фактът, че Шипилова е работила в лаборатория, в която се изследва чумата, съоръжение, което би трябвало да разполага със сериозни мерки за защита, предотвратяващи излизането на микроорганизма извън него, буди тревога.

„Нещо в тази ситуация не се връзва“, заяви пред  К. Р. Калоуей Дженифър Нузо, епидемиолог от университета „Браун“.

„Служителката не би трябвало да се е заразила със смъртоносна инфекция, ако е носела лични предпазни средства и е получила антибиотици незабавно след излагането си на заразата“, каза тя.

Липсата на подробности от страна на руските власти също разтревожи много хора по света, които все още са белязани от пандемията от COVID-19. В онзи случай информацията беше прикривана от авторитарното правителство на Китай, страната, където се появи вирусът.

Непосредствено след смъртта на Шипилова руските власти бяха лаконични. Те не уточниха къде се е намирала тя преди смъртта си и не отговориха на въпросите дали в института е имало инцидент.

След като здравни служители и правителството на САЩ започнаха да задават въпроси, руските власти предоставиха допълнителна информация. В сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Русия „е длъжна“ да сподели повече информация със света. „Следим ситуацията много внимателно, час по час“, каза той.

Руските власти заявиха, че Шипилова е била ваксинирана срещу чума и че в лабораторията не са установени никакви „извънредни ситуации“.

От The New York Times посочват, че не е ясно доколко ефективни са наличните ваксини.

Руският здравен регулатор също заяви, че няма „епидемиологични рискове за населението на Иркутск и Иркутска област“.

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

  • Използвана ли е някога чумата като биологично оръжие?

Може би, но това се е случило отдавна.

През XIV век, според един от разказите, монголска армия катапултирала заразени с чума тела в кримския град Кафа. Историците и епидемиолозите не са единодушни дали този инцидент е довел до епидемията, която опустошила Европа. Възможно е тя да е започнала и от заразени с бълхи плъхове в пратки със зърно.

В съвременната епоха дезертьор от съветската програма за биологични оръжия твърдеше, че правителството му е складирало „десетки тонове едра шарка и чума“, които можели да бъдат поставяни в бомби и ракети.

Но дори това се е случило преди десетилетия.

Източник: istockphoto
  • Значи няма нужда от паника?

Въз основа на това, което знаем до момента, отговорът е да, няма причина за паника.

Въпреки всички неизвестни експерти са заявили, че дори да бъде потвърдено, че чумата е причинила смъртта на Шипилова, рискът от широко разпространение на заразата би бил ограничен.

Източник: The New York Times    
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