Мотористът е на 45 години, няма шофьорска книжка и през последната година е залавян четири пъти да управлява без правоспособност.

При проверката дрегерът отчел над 1,3 промила алкохол.

Мъжът не се подчинил на полицейско разпореждане за спиране и опитал да избяга.

По време на преследването извършил 11 нарушения на Закона за движението по пътищата и блъснал три автомобила.

Отказал тест за наркотици, но дал кръвна проба за химически анализ.

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Моторист без книжка и с над 1,3 промила алкохол в кръвта бе задържан след гонка с полицията в Пловдив. 45-годишният мъж отказал да изпълни полицейско разпореждане за спиране, а по време на преследването блъснал три автомобила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Спрямо него е взето административно отношение за 11 нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени по време на гонката. Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка.

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Как е започнала гонката в Пловдив

Мъжът бил забелязан от автопатрул да се движи по бул. „Освобождение“ с мотоциклет, чиято регистрационна табела била с поставени лепенки.

Той не изпълнил разпореждането на полицаите да спре, не реагирал и на подадените звукови и светлинни сигнали, увеличил скоростта и се насочил към бул. „Санкт Петербург“.

По координация на дежурната оперативна част на дирекцията в преследването се включили и други автопатрули, както и служители на сектор „Специализирани полицейски сили“.

Мотористът бил заловен в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов“. Преди това той блъснал три автомобила, които изчаквали на червен светофар.

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Над 1,3 промила алкохол и отказ от тест за наркотици

При проверката било установено, че 45-годишният мъж не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. През последната година той бил залавян четири пъти да шофира без необходимата правоспособност.

Тестът с дрегер отчел над 1,3 промила алкохол. Мъжът отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, но дал кръвна проба за химически анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

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Още една гонка с моторист в Пловдив през октомври

В началото на октомври полицията задържа и 24-годишен моторист след нощно преследване в Пловдив. Тогава мъжът се блъснал с мотоциклета в задната част на полицейски автомобил. При падането на пътя той и 35-годишната му спътничка били повалени на земята.

И при този случай водачът не притежавал необходимата категория за управление на мотоциклета.