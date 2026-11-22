П роизходът на загадъчния шесттонен Олтарен камък в сърцето на Стоунхендж остава неразкрит, след като международен научен екип изключи няколко от основните предполагаеми места, откъдето древният монолит може да е бил добит. Заключенията са публикувани в научното списание Journal of the Geological Society и са съобщени от Университета в Абъристуит (Aberystwyth University) на 18 ноември 2026 г.

Огромната пясъчникова плоча с дължина 4,9 метра лежи в центъра на прочутия праисторически паметник в равнината Солсбъри в Южна Англия. В продължение на повече от век археолози и геолози смятаха, че камъкът е пренесен от Уелс, но по-нови анализи насочиха търсенето далеч на север - към Североизточна Шотландия. В настоящото изследване учените са комбинирали наблюдения на самия монумент с детайлни лабораторни анализи на каменни фрагменти от музейни колекции, проучвайки физическата структура, минералния състав, химичните елементи и изотопния профил на скалата.

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„Това е най-цялостното геоложко изследване на Олтарния камък, правено досега. Чрез комбиниране на широк набор от аналитични методи изградихме най-ясната картина за състава на камъка и проверихме водещите теории за произхода му. До момента нито едно от изследваните места не притежава същия набор от характеристики. Това показва, че търсенето не е приключило, но вече сме много по-добре подготвени да се насочим към районите с най-голям шанс за отговор“, обясни ръководителят на проучването проф. Дънкан Пири, почетен професор в Университета на Южен Уелс.

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Особено внимание в анализа е обърнато на Оркадския басейн в Североизточна Шотландия, сочен по-рано като най-обещаващ кандидат, но нито един от проверените участъци там не съвпада напълно с „геоложкия пръстов отпечатък“ на монолита. Проф. Ричард Бевинс от Университета в Абъристуит уточни, че новите данни не отхвърлят Шотландия като вероятна отправна точка, а задават много по-прецизни критерии, по които бъдещите теренни проверки да отсеят сходните на външен вид, но различни по състав скали.

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Защо това откритие е важно и какво означава за науката

Установяването на точния произход на Олтарния камък далеч надхвърля чисто геоложкия интерес - то дава ключ към мащаба, логистиката и инженерните умения на праисторическите общности, издигнали Стоунхендж между 3000 и 1600 г. пр.н.е. Докато по-малките „сини камъни“ на монумента са пренесени от около 225 км разстояние от Западен Уелс, евентуален произход от Североизточна Шотландия означава транспорт на шесттонен блок на стотици километри повече по суша или море, което предполага неподозирано високо ниво на обществена организация и търговски връзки в неолитна Британия.

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Според проф. Ник Пиърс от Университета в Абъристуит в подобно „геоложко детективско разследване“ изключването на грешните локации е също толкова ценно, колкото и намирането на нови. В международния екип са участвали изследователи от Великобритания, Канада, Италия и Швеция.