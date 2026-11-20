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Шон Кеърнкрос напуска поста на национален директор по киберсигурността на САЩ след малко повече от година на тази позиция.

За временен негов приемник е определена Кирстън Дейвис, досегашен главен директор по информационните технологии в Пентагона.

През последните дни технически сривове засегнаха Microsoft, системите за управление на въздушния трафик, банки и вътрешната мрежа на Агенцията за национална сигурност.

Американските власти заявиха, че няма доказателства прекъсванията да са свързани помежду си или да са резултат от координирана кибератака.

Постоянният титуляр на длъжността трябва да бъде утвърден от Сената, в който демократите ще имат мнозинство от януари 2027 г.

Националният директор по киберсигурността на САЩ Шон Кеърнкрос напуска поста си на фона на поредица от технически сривове, засегнали ключови услуги и институции в страната. От Белия дом потвърдиха промяната, а за негов временен приемник е определена Кирстън Дейвис, която досега ръководеше информационните технологии в Министерството на отбраната на САЩ, съобщиха Reuters, Associated Press и Axios.

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Според публикация на Axios двама източници са определили напускането на Кеърнкрос като приятелско. Двама представители на Белия дом обаче са заявили пред изданието, че новият началник на кабинета на Тръмп Стивън Милър е настоял за смяната, като един от тях е посочил липсата на достатъчно задълбочен професионален опит в киберсигурността като причина.

Reuters съобщава, позовавайки се на източник, близък до Белия дом, че Кеърнкрос е бил отстранен от длъжността. Самият той заяви, че за него е било „чест на живота“ да служи в администрацията на Доналд Тръмп. В изявлението си той посочи, че напуска с гордост от постигнатото за укрепването на киберсигурността на САЩ, защитата на критичната инфраструктура и противодействието на чуждестранни заплахи.

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Кой ще поеме поста?

Кирстън Дейвис, която досега беше главен директор по информационните технологии в Пентагона, ще изпълнява временно функциите на национален директор по киберсигурността.

В Министерството на отбраната тя е била основен съветник на министъра Пийт Хегсет по въпросите на управлението на информацията, информационните технологии, киберсигурността и защитата на данните.

Преди да се присъедини към администрацията на Тръмп, Дейвис е заемала позиции, свързани с технологиите и киберсигурността, в международни компании като Unilever, Estée Lauder, Barclays Africa Group, Hewlett Packard и Siemens. Тя е основател и на неправителствената организация Institute for Cyber, насочена към безопасността на гражданите в дигиталната среда.

Дейвис вече е преминала процедура по утвърждаване в Сената за позицията си в Пентагона. За постоянното заемане на поста национален директор по киберсигурността обаче е необходимо ново одобрение от горната камара на Конгреса.

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Смяната след поредица от технически сривове

Оттеглянето на Кеърнкрос идва след няколко сериозни технически прекъсвания в САЩ през последната седмица. Сред засегнатите системи бяха услугите на Microsoft, включително Outlook, системите за управление на въздушния трафик, банкови услуги и вътрешната комуникационна мрежа на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Сривът в системите за въздушен трафик доведе до спиране на полетите в цялата страна и наруши изпълнението на над 18 000 полета. Прекъсването на услугите на Microsoft засегна стотици милиони потребители по света, а проблеми бяха регистрирани и в банковия сектор.

Случаите предизвикаха въпроси за устойчивостта на американската технологична инфраструктура и способността на институциите да реагират на подобни инциденти.

Американски представители обаче многократно заявиха, че към момента няма данни прекъсванията да са свързани помежду си или да са резултат от злонамерена киберактивност.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън е заявил пред законодателите, че става дума за отделни технически проблеми, свързани с поддръжка и промени в системите, а не за координирана или спонсорирана от държава атака.

Според експерти по киберсигурност, цитирани от Reuters, част от проблемите може да са свързани с усилията на компаниите бързо да отстраняват новооткрити софтуерни уязвимости. Развитието на изкуствения интелект позволява по-лесно откриване на слабости в системите, но същевременно създава необходимост от по-бързи реакции и актуализации.

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Каква е ролята на националния директор по киберсигурността?

Службата на националния директор по киберсигурността (Office of the National Cyber Director) координира политиката и стратегията на американското правителство в областта на киберсигурността.

Ръководителят ѝ е основен съветник на президента по въпросите на защитата на цифровата инфраструктура, противодействието на киберзаплахи и координацията между федералните институции.

Шон Кеърнкрос беше номиниран от Доналд Тръмп и утвърден от Сената на 2 август 2025 г. Преди това е бил главен изпълнителен директор на Millennium Challenge Corporation и старши съветник в Белия дом по време на първия президентски мандат на Тръмп. Работил е и в Републиканския национален комитет, където е участвал в дейности, свързани с националната сигурност и киберзаплахите.

Предстоящата смяна на контрола в Сената също има значение за кадровата промяна. След междинните избори през ноември демократите ще поемат контрола над горната камара през януари 2027 г. Това създава времеви фактор за администрацията на Тръмп при процедурата по утвърждаване на постоянен ръководител на службата.

Според информацията на Axios Кеърнкрос не е искал да остане на поста още две години и решението за оттеглянето му е било взето така, че Белият дом да има възможност да осигури приемник преди промяната в състава на Сената.

Случаят поставя на преден план не само въпроса кой ще ръководи американската политика по киберсигурност, но и предизвикателството пред институциите да гарантират непрекъснатата работа на все по-взаимосвързаните цифрови системи.