Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Д женифър Лопес получи 2 милиона долара, за да изнесе концерт на звездната сватба на индийски милиардер през уикенда.

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

56-годишната поп звезда нажежи атмосферата с няколко впечатляващи, леко прозрачни костюма, докато танцуваше и изпълняваше най-големите си хитове, включително „Waiting for Tonight“ и „Get Right“. По време на церемонията Лопес зашемети в бледорозово сари, преди да се преоблече в черно боди с изрезки за началото на музикалното си изпълнение.

Jennifer Lopez performed at billionaire Rama Raju Mantena's daughter Netra's lavish Udaipur wedding



what is this trend of these singers wearing dresses that look like strippers show these days



well the fee she charged - ₹17cr ! pic.twitter.com/oVsWt7HATg — KarmaYogi (@karma2moksha) November 25, 2025

За втория си костюм певицата избра блестящ златен ансамбъл с подходящо яке, а финалният ѝ тоалет беше боди с високо деколте, украсено с бижута, съчетано с кристализирани ботуши до коляното.

Jennifer Lopez performing “Get Right” at a billionaire’s wedding in India. pic.twitter.com/13dMmMifWp — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) November 23, 2025

Един клип, споделен в X, показва как Лопес завършва впечатляващото си изпълнение, вдигайки тост за булката Нетра Мантена и младоженеца Вамси Гадираджу, които се присъединяват към нея на сцената. „Нека тези семейства бъдат обединени в този прекрасен ден и Бог да ни благослови всички“, каза Лопес, вдигайки чашата си.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Нетра е дъщеря на Рама Раджу Мантена, видна фигура във фармацевтичната индустрия, в момента председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals.

Нейният съпруг, Гадираджу, е изключително богат технологичен предприемач. Той е съосновател и главен технологичен директор на платформата за доставка на храна Superorder и беше включен в списъка на Forbes „30 под 30“ миналата година.

Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти, като водещ на първата вечер беше DJ Tiësto. Традиционните индийски предсватбени церемонии — сангит и мехенди — се проведоха на 21 и 22 ноември, преди Лопес да заблести на сцената след като двойката си каза „Да“ на 23 ноември.

Jennifer Lopez paid $2M to perform at Indian billionaire’s star-studded wedding https://t.co/p7yUfMtfwb pic.twitter.com/Q0O949DpGS — Page Six (@PageSix) November 24, 2025

Списъкът с гости включваше десетки звезди на Боливуд, сред които Диа Мирза, Амира Дастур и Софи Чодри.

Сред присъстващите бяха и Доналд Тръмп-младши с приятелката му Бетина Андерсън, които взеха участие във всички празненства.

В един момент двойката беше заснета да танцува на сцената, облечена в традиционни индийски костюми. Тръмп-младши носеше тъмносиньо шервани, а Андерсън зашеметяваше с блестящо чоли и лехенга в телесен цвят.