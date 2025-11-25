Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Д женифър Лопес получи 2 милиона долара, за да изнесе концерт на звездната сватба на индийски милиардер през уикенда.
Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет
56-годишната поп звезда нажежи атмосферата с няколко впечатляващи, леко прозрачни костюма, докато танцуваше и изпълняваше най-големите си хитове, включително „Waiting for Tonight“ и „Get Right“. По време на церемонията Лопес зашемети в бледорозово сари, преди да се преоблече в черно боди с изрезки за началото на музикалното си изпълнение.
Jennifer Lopez performed at billionaire Rama Raju Mantena's daughter Netra's lavish Udaipur wedding— KarmaYogi (@karma2moksha) November 25, 2025
what is this trend of these singers wearing dresses that look like strippers show these days
well the fee she charged - ₹17cr ! pic.twitter.com/oVsWt7HATg
За втория си костюм певицата избра блестящ златен ансамбъл с подходящо яке, а финалният ѝ тоалет беше боди с високо деколте, украсено с бижута, съчетано с кристализирани ботуши до коляното.
Jennifer Lopez performing “Get Right” at a billionaire’s wedding in India. pic.twitter.com/13dMmMifWp— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) November 23, 2025
Един клип, споделен в X, показва как Лопес завършва впечатляващото си изпълнение, вдигайки тост за булката Нетра Мантена и младоженеца Вамси Гадираджу, които се присъединяват към нея на сцената. „Нека тези семейства бъдат обединени в този прекрасен ден и Бог да ни благослови всички“, каза Лопес, вдигайки чашата си.
Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM— John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025
Нетра е дъщеря на Рама Раджу Мантена, видна фигура във фармацевтичната индустрия, в момента председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals.
Нейният съпруг, Гадираджу, е изключително богат технологичен предприемач. Той е съосновател и главен технологичен директор на платформата за доставка на храна Superorder и беше включен в списъка на Forbes „30 под 30“ миналата година.
Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти, като водещ на първата вечер беше DJ Tiësto. Традиционните индийски предсватбени церемонии — сангит и мехенди — се проведоха на 21 и 22 ноември, преди Лопес да заблести на сцената след като двойката си каза „Да“ на 23 ноември.
Jennifer Lopez paid $2M to perform at Indian billionaire’s star-studded wedding https://t.co/p7yUfMtfwb pic.twitter.com/Q0O949DpGS— Page Six (@PageSix) November 24, 2025
Списъкът с гости включваше десетки звезди на Боливуд, сред които Диа Мирза, Амира Дастур и Софи Чодри.
Сред присъстващите бяха и Доналд Тръмп-младши с приятелката му Бетина Андерсън, които взеха участие във всички празненства.
В един момент двойката беше заснета да танцува на сцената, облечена в традиционни индийски костюми. Тръмп-младши носеше тъмносиньо шервани, а Андерсън зашеметяваше с блестящо чоли и лехенга в телесен цвят.