Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Този паркинг е необходим на софиянци, заяви лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

25 ноември 2025, 13:10
Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората
Източник: БТА

О т вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “ Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН, заявява лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. 

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап-какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани. 

Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски” за хората, подчерта още Пеевски.

Източник: БГНЕС    
Пеевски Александър Невски София паркинг
