Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Н а 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Кризата с боклука "чука на вратата" и на район "Изгрев", предупреждава в публикация в социалната мрежа Facebook кметът на района Делян Георгиев.

Столична община се готви за криза с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Той подчертава, че Столична община, която пряко отговаря за тези комунални дейности, полага големи усилия, за да се справи с предстоящите предизвикателства. Търсят се и всевъзможни варианти за недопускане на форсмажорни обстоятелства в кварталите на засегнатите райони, посочва кметът.

"Районните кметове се опитваме да помагаме на централната администрация в този труден за всички момент. Работата ни в тази посока обаче, се оказва изненадващо неуспешна", подчертава Георгиев.

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

"Сякаш цялата специализирана техника в това число и онази, намираща се в частни ръце, е "изчезнала в дън земя" от територията на цялата страна. Не може да си купиш или наемеш дори един единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях", отбелязва районният кмет.

Той съобщава, че кметове от други градове се оказва, че няма как да съдействат на столицата, дори за месец - два, защото имали много боклук и страшно много работа. Фирми, "до вчера" предлагащи наем на техника за сметопочистване, бързат да заявят, че вече не разполагат с такава, без дори да са успели да свалят рекламните снимки и цените от интернет страниците си, пише кметът Георгиев в социалната мрежа.

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Той заявява, че като кмет на район “Изгрев” ще продължи да търси всякакви възможности, за да помогне да не се заринат кварталите с отпадъци. Това, че не отговарям пряко за сметопочистването по закон, не е повод за "дезертиране" от проблема, който заплашва да ни връхлети с пълна сила от следващия понеделник, отбелязва кметът.

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Кметът на "Слатина" Георги Илиев съобщи във Фейсбук профила си, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина". Още тази седмица ще ни бъдат преведени допълнителни средства, за да можем да надградим капацитета си с допълнителна техника и при нужда да наемем още служители, информира Илиев. Той призовава жителите на района да изхвърлят отпадъците си разделно.

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Ние в "Подуяне" правим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса и да гарантираме максимално плавен преход по отношение на сметосъбирането от 1 декември, съобщава в социалната мрежа кметът на района Кристиян Христов. През следващите три дни той организира квартални информационни срещи в трите училища – 199-то, 42-ро и 49-то, всяка вечер от 18:30 часа. На тях районната администрация ще представи предприетите мерки за сметосъбиране, зимно поддържане и организацията в междублоковите пространства. Ще бъда на място и ще информирам подробно за предприетите действия, включително за доклада ни за нови камиончета и допълнителните бройки за екипа по почистване, посочва Христов.

Комисията за защита на конкуренцията образува на 14 ноември открито производство срещу Столичната община по жалба на "ЗМБГ" АД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции. На 14 ноември КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирмите за почистване - "Чистота Средец", "Нелсен - Чистота" ЕООД и Консорциум "Почистване Триадица".

На 13 ноември Столичният общински съвет прие промени в структурата и дейността на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, който предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 439 служители, включване на ново имущество за управление – покривна фотоволтаична електроцентрала, компактор за твърди битови отпадъци, шредер за излезли от употреба гуми и мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Целта е повишаване на капацитета и ефективността на дейностите по третиране и оползотворяване на отпадъците в