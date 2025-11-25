Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

65-годишна жена в Тайланд се "събуди" в ковчега си преди кремацията си, шокирайки служителите в храма, които чули почукване отвътре, съобщи The Guardian.

Будисткият храм Уат Рат Прахонг Тхам в провинция Нонтхабури, Банкок, публикува видео на своята Facebook страница, в което се вижда жена, лежаща в бял ковчег в задната част на пикап, която леко движи ръцете и главата си.

Пайрат Судтхоп, мениджър на общите и финансовите дела на храма, каза пред Асошиейтед прес в понеделник, 24 ноември, че 65-годишната жена е била доведена от брат си от провинция Фитсанулок за кремация. Той заяви, че е чул слабо почукване идващо от ковчега.

„Бях малко изненадан, затова помолих да отворят ковчега и всички се стреснаха“, каза той. „Видях я да отваря леко очи и да почуква отстрани на ковчега. Явно го е правила от известно време.“

Жената е била на легло от две години, и когато здравословното й състояние се влошило и тя станала неотзивчива, брат й се е убедил, че е мъртва. Поставил я в ковчег и пътувал 500 километра до болница в Банкок, в която жената преди това е изразила желание да дари органите си.

Болницата отказала да я приеме, тъй като нямало официално свидетелство за смърт, сподели Пайрат. Храмът предлага безплатна услуга за кремация, което е и причината братът на жената да ги посети в неделя, на 23 ноември, но и там му е отказано заради липсващия документ.

Мениджърът на храма каза, че докато обяснява как да получи свидетелство за смърт на мъжа, те чули почукването и разбрали, че жената е жива.

Жената е приета в болница в района. Игуменът обяви, че храмът ще покрие медицинските разходи, според Пайрат.