Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Н а фона на новината за двойно поскъпване на таксите за паркиране в Синя и Зелена зона в София, нова драматична битка за паркоместа се разгоря в общественото пространство.

Преди седмица (17 ноември) група общински съветници от „Спаси София“ заявиха, че над 1000 места за паркиране в центъра на града са завзети от институциите.

„Сега, когато реформата на паркирането е актуална, сме решени да поведем една истинска битка срещу всяка една от институциите, за да освободим нерегламентирано превзетите от тях паркоместа и да ги върнем на гражданите“, каза Борис Бонев и добави, че тези 1000 места биха били най-големият паркинг в цяла София.

Бонев обяви, че той и колегите му са изпратили писмо до председателя на парламента Рая Назарян и до министър-председателя Росен Желязков, с което искат спешна среща за депутатския паркинг на пл. „Александър Невски“.

Именно

паркингът около величествената катедрала на самия „пъп“ на столицата се превърна в „ябълката на раздора“

между Бонев, лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски и кметът на града Васил Терзиев, а в спора кой е по- „ербап“ беше замесена и председателят на Народното събрание Рая Назарян, която изобщо не е коментирала темата.

В неделя Борис Бонев заяви в социалната мрежа Instagram: „Пеевски, ако си толкова загрижен за доброто на хората, спри да се занимаваш с популизъм, а свърши нещо полезно. Ако си ербап, още утре незаконния паркинг за депутати и връзката на площад „Св. Александър Невски“ ще го няма! Да те видим!“.

Днес (25 ноември) последва отговор от Пеевски, който заяви: „От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на „Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как „паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци (...)“.

„А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап-какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, да го предоставите на столичани. Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, „Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски” за хората, подчерта още Пеевски.

Не закъсня реакция и от страна на столичния кмет Васил Терзиев, който използва профила си в социалната мрежа „Фейсбук“, за да изрази позицията си

„Когато една идея е добра – добра си е!

Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност:

г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.

И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга“.

Какво ще се случи с паркинга около „Александър Невски“ и ще се сдобият ли столичани с още 1000 паркоместа на нови цени, предстои да видим.