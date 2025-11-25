Свят

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Румъния, член на НАТО и ЕС и граничеща с Украйна, заяви, че е засякла два дрона през сутринта на 25 ноември

25 ноември 2025, 11:29
Р уски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния по време на масирана въздушна атака срещу Украйна, съобщи „Киев Индипендънт“.

(Във видеото: НАТО тества нова противодронова защита срещу Русия)

Румъния, член на НАТО и ЕС и граничеща с Украйна, заяви, че е засякла два дрона през сутринта на 25 ноември. Министерството на националната отбрана уточни, че два германски изтребителя Eurofighter Typhoon са излетели около 6:30 ч. местно време в окръг Тулча, а два американски F-16 Fighting Falcon са излетели в друга гранична зона в окръг Галац около час по-късно. F-16 са установили радарен контакт с дрон около 7:50 ч.

Няма съобщения за жертви или материални щети в Румъния. Министерството не уточни дали дронът е руски.

Този инцидент идва на фона на поредица подобни нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, граничещи с Украйна, като Полша, балтийските държави и Румъния, които засилват сигурността си заради опасения от разширяване на конфликта извън Украйна. Повтарящите се руски удари по пристанищна инфраструктура в Южна Украйна близо до румънската граница също поддържат висока готовност в Букурещ.

Украинската армия не предостави допълнителни данни за вида на дрона или предполагаемия му маршрут.

През септември друг руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство, но румънските изтребители не го свалиха и той в крайна сметка се върна към Украйна, съобщи министърът на отбраната Йонут Мостеану. Дронът преминал около 10 километра в румънско пространство и останал в зоната на НАТО около 50 минути, според президента на Украйна Володимир Зеленски.

Източник: БГНЕС    
