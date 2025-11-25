Свят

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

25 ноември 2025, 14:20
Източник: AP/БТА

П олицията в Молдова обяви, че е евакуирала жителите на Кухурещи де Жос във Флорещски район, северозападно от съседна Украйна, след като дрон се разби в къща тази сутрин, предаде Франс прес.

„Техническият отдел по обезвреждане на взривове на полицията е напът към мястото. Жителите са евакуирани, а районът е отцепен от полицията във Флорещи“, се казва в изявлението на полицията, без да се уточнява колко хора са изведени от домовете си.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Според снимка, публикувана в Instagram, дронът е паднал невредим върху ламаринения покрив на къща, построена от бетонни блокове.

„Летателният апарат е засечен да се отправя към Виноградовка-Вулканещи, след това към границата с Румъния“, която е пресякъл, съобщи граничната полиция, цитирайки Министерството на отбраната, и добави, че „румънската страна“ е била незабавно информирана.

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Румъния, от своя страна, съобщи за две нови нахлувания на дронове във въздушното си пространство тази сутрин, а няколко изтребителя бяха вдигнати във въздуха.

Първият дрон „е навлязъл в румънското национално въздушно пространство“ от Валкове в Украйна към района на Чилия Веке в окръг Тулча, в югоизточната част на страната, съобщи Министерството на отбраната и добави, че „два германски самолета „Юрофайтър Тайфун“ са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията“ в 6:28 ч. (и българско време).

Украински удари с дронове край Москва, повредени са жилища и автомобили

В 7:11 ч, изтребителите са докладвали за „радарен контакт с целта над украинска територия, извън румънското въздушно пространство“, каза още Министерството.

Два други изтребителя Ф-16 на румънските ВВС излетяха около 20 минути по-късно от базата „Борча“, след като е засечено второ навлизане на дрон в румънското въздушно пространство в района на Галац, допълни Министерството, уточнявайки, че наблюдава ситуацията.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Молдова дрон къща
