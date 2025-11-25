България

През декември можете да смените личния си лекар

От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн

25 ноември 2025, 13:10
През декември можете да смените личния си лекар
Източник: iStock

 От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн, предаде Агенция "Фокус". 

Често се оказва, че не сме особено доволни от джипито си, но се примиряваме и продължаваме по навик. Чакане пред кабинета с часове, защото въпросният доктор не записва предварително. Отказ от даване на направления за специалист или пък сменяте квартала, в който живеете, а джипито е в стария и това е неудобно за вас. Причините може да са всякакви, но дори няма да е нужно да се позовавате на тях, просто можете да изберете нов личен лекар и то без да уведомявате стария.

Смяната на личния лекар се осъществява два пъти в годината: от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Още този понеделник, 1 декември, можете да се възползвате.

Важно е да знаете, че освен в тези периоди, можете да смените личния си лекар по всяко време в конкретно определени случаи:

– ако се преместите да живеете в друг град;

– смените адреса си по лична карта;

– ако досегашният Ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

Според законодателството на Република България, за да смените личния си лекар, трябва да сте здравноосигурен.

Кого да избера и как става цялата процедура

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК - рубрика "За граждани“ - меню "Електронни услуги“ - линк "Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк "Общопрактикуващи лекари“. Има възможност за избор на област и населено място.  Може да потърсите и РЗОК (координатите им са публикувани в рубрика "Контакти“ на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Има два начина да заявите новия си избор:

– Като отидете на място при новоизбрания лекар със здравната си книжка. Той трябва да попълни данните си в нея и да Ви включи в списъка си с пациенти.

Онлайн – трябва да попълните формуляр за смяна (регистрационна форма за постоянен избор), като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню "Избор на личен лекар“, откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор.

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис. От своя страна, новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът ѝ се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.

Регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК - меню "За гражданите“ - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Източник: Агенция "Фокус"    
Смяна на личен лекар НЗОК Здравно осигуряване Общопрактикуващ лекар Срокове Онлайн процедура Електронен подпис Регистрационна форма Електронно досие Здравноосигурени лица
Последвайте ни

По темата

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 3 минути

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 9 минути

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 19 минути

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 22 минути

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 28 минути

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 28 минути

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 30 минути

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 40 минути

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 47 минути

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 59 минути

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

<p>Обявиха новите цени&nbsp;на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.</p>

Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари 2026 г. разплащането ще е в евро

<p>Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство</p>

Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство

Свят Преди 1 час

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

България Преди 1 час

Престъплението е извършено на 11.08.2022 г. в дома на Удо Ланге

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

България Преди 1 час

Очаква се в сряда бюджетът за първи път в евро да влезе за разглеждане в ресорната комисия на Народното събрание

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 1 час

Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

България Преди 1 час

Министър Жечо Станков и председателят на Конфиндустрия България Роберт Санторели положиха подписи под документа, разширяващ възможностите за взаимодействие

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Какво може да превърне една ябълка в лекарство против рак?

Edna.bg

Коя е мексиканката, спечелила титлата "Мис Вселена 2025"

Edna.bg

Нова ера! Четирите шанци отварят врати за дамите

Gong.bg

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Gong.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 са с обвинения

Nova.bg

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Nova.bg