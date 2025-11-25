През декември можете да смените личния си лекар

От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн, предаде Агенция "Фокус".

Често се оказва, че не сме особено доволни от джипито си, но се примиряваме и продължаваме по навик. Чакане пред кабинета с часове, защото въпросният доктор не записва предварително. Отказ от даване на направления за специалист или пък сменяте квартала, в който живеете, а джипито е в стария и това е неудобно за вас. Причините може да са всякакви, но дори няма да е нужно да се позовавате на тях, просто можете да изберете нов личен лекар и то без да уведомявате стария.

Смяната на личния лекар се осъществява два пъти в годината: от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Още този понеделник, 1 декември, можете да се възползвате.

Важно е да знаете, че освен в тези периоди, можете да смените личния си лекар по всяко време в конкретно определени случаи:

– ако се преместите да живеете в друг град;

– смените адреса си по лична карта;

– ако досегашният Ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

Според законодателството на Република България, за да смените личния си лекар, трябва да сте здравноосигурен.

Кого да избера и как става цялата процедура

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК - рубрика "За граждани“ - меню "Електронни услуги“ - линк "Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк "Общопрактикуващи лекари“. Има възможност за избор на област и населено място. Може да потърсите и РЗОК (координатите им са публикувани в рубрика "Контакти“ на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Има два начина да заявите новия си избор:

– Като отидете на място при новоизбрания лекар със здравната си книжка. Той трябва да попълни данните си в нея и да Ви включи в списъка си с пациенти.

– Онлайн – трябва да попълните формуляр за смяна (регистрационна форма за постоянен избор), като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню "Избор на личен лекар“, откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор.

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис. От своя страна, новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът ѝ се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.

Регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК - меню "За гражданите“ - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.