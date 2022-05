Краят на света, който така и не настъпи

В ъпросът кога ще настъпи краят на света вълнува хората от дълбока древност. Фактът, че тази тема продължава да е обект на всевъзможни спекулации и в наши дни не е никак изненадващ.

В повечето случаи прогнозите, според които дните на човечеството са преброени, не са базирани на каквито и да било научни данни. Това обаче не пречи на много хора да вярват в тях.

Пример за подобна теория е тази, свързана с кометата Еленин, която трябваше да предизвика невиждан апокалипсис преди 10 години.

Историята накратко

Всичко започва на 10 декември 2010 г., когато руският астроном Леонид Еленин открива кометата C/2010 X1, която впоследствие е кръстена на него. Първоначалните изчисления на учените показват, че тя ще премине относително близо до Земята – на около 35 млн. км. Обектът, чийто диаметър е между 3 и 4 км., привлича вниманието на много хора почти незабавно. В резултат в интернет започват да се появяват статии, в които се твърди, че кометата представлява сериозна заплаха за Земята. Според привържениците на твърденията, че краят на света ще настъпи през 2012 г., с приближаването на Еленин на нашата планета ще настъпят различни апокалиптични събития.

В средата на август 2011 г. обаче става нещо неочаквано – астрономите забелязват, че яркостта на кометата намалява, което означава, че е започнало нейното разпадане. След 10 септември, когато тя премина през перихелия (най-близката до Слънцето точка от орбитата ѝ), учените очакват тя да се появи в полезрението на обсерваторията SOHO, но това така и не се случва. Няколко седмици по-късно астрономите-любители Ернесто Гуидо, Джовани Состеро и Ник Хоус успяват да потвърдят, че кометата вече не съществува, след като откриват облак прахови частици, останали след разпадането ѝ.

Прогнози за апокалипсис

Броени дни след откриването на кометата представители на НАСА отбелязват, че тя няма да се приближи достатъчно до Земята, за да я застраши по какъвто и да било начин. Съобщението им обаче не успява да спре разпространяването на набиращите популярност конспиративни теории, свързани с Еленин. Според някои при преминаването си през астероидния пояс между Марс и Юпитер, кометата може да сблъска с друг обект, в резултат на което траекторията ѝ ще се промени и тя ще се насочи директно към планетата ни. Други пък отбелязват, че съществуват редица прилики между ситуацията с Еленин и филма „Смъртоносно влияние“ от 1998 г. В него към Земята се приближава огромна комета, която може да предизвика невиждана катастрофа с апокалиптични последици.

Повод за притеснения е и внушителният размер на опашката на Еленин, която се простира на цели 200 000 км. Изчисленията показват, че Земята ще премине през нея на 6 ноември 2011 г. Междувременно все по-често се споделят и твърденията на „експерти“, според които гравитацията на кометата е толкова силна, че може да предизвика вълни цунами и дори земетресения. Въпросната теория стана изключително популярна след катастрофалния трус, разтърсил Япония на 11 март 2011 г. (неговият магнитуд е 9 по Рихтер. Това е най-мощното земетресение в историята на азиатската страна, откакто се води статистика. Именно то причини тежката авария в АЕЦ „Фукушима-1“). Почти веднага се появяват твърдения, че трусът е предизвикан от кометата и предстоят още много подобни земетресения през следващите месеци.

Какво крие НАСА?

Въпреки растящата популярност на кометата Еленин темата за нейното приближаване до Земята така и не привлича съществено медийно внимание. Това кара някои хора да предположат, че НАСА се опитва да скрие нещо от широката общественост, особено като се има предвид, че агенцията следи всички астероиди и комети с диаметър над 1 км.

The largest comet ever observed by astronomers will pass through our cosmic neighborhood reaching its closest approach to the Sun in 2031, astronomers say. https://t.co/T4KoEREXnP

Причината е пределно ясна – евентуален сблъсък на подобен обект със Земята би имал катастрофални последици. Учените отбелязват, че за потенциално опасни се считат всички астероиди и комети, които се приближат на по-малко от 1,3 Астрономически единици от нашата планета (1 АЕ представлява средното аритметично на минималното и максималното разстояние между Земята и Слънцето, т.е. около 150 млн. км.).

Мистерията около кометата Еленин продължи дори и след нейното разпадане. Учените следиха движението ѝ до 19 август 2011 г. – датата, на която се предполага, че кометата е разрушена от мощно коронално изхвърляне на маса (явление, което съпътства слънчевите изригвания. То представлява изхвърляне на плазма от короната на Слънцето). Според НАСА подобни събития са изключително редки – подобна съдба сполита едва около 2 процента от кометите, приближаващи се до Слънцето.

Всичко това стана повод за разпространяването на още една конспиративна теория, според която Еленин е разрушен с помощта на секретно оръжие или космическа сонда. Като предполагаемо доказателство в подкрепа на въпросното твърдение се посочва статия в сайта на „Дейли мейл“, публикувана няколко седмици по-рано. В нея се твърди, че Европейската космическа агенция планира да разруши астероид, насочил се към Земята.

Позицията на НАСА

В продължение на месеци НАСА публикува съобщения, целта на които е да опровергаят твърденията, че кометата представлява заплаха за Земята. След като стана ясно, че обектът се е разпаднал, астрономът Дон Йеоманс отбеляза следното: „Нямам никаква представа защо тази малка комета се превърна в интернет сензация. Научните данни ясно показват, че нейното влияние върху нашата планета е незначително. В интерес на истината дори малкият ми автомобил оказва по-голямо гравитационно въздействие върху Земята от този далечен обект“.

This is the dust trail left by C/2010 X1 (Elenin) when it fragmented in

2011. Is this what Comet ATLAS will look like in coming days? Image courtesy Nick James. pic.twitter.com/ja9w9gm51E