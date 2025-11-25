България

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Очаква се в сряда бюджетът за първи път в евро да влезе за разглеждане в ресорната комисия на Народното събрание

25 ноември 2025, 13:23
Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков

Какво вещаят розовите облаци, разкри синоптикът Петър Янков
АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026
Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)

Мистериозното огнено кълбо над Синеморец, какво знаем за него (ВИДЕО)
„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие

„Грижа на всяка цена“: Българският фонд за жените набира средства за жертви на насилие
Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори

Радев: Бюджетът издава страха на управляващите от предсрочни избори
Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард
Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация
Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

С амо три дни – толкова време имаха депутатите да внесат предложения между първо и второ четене на първия български бюджет в евро за 2026 г. На сайта на Народното събрание са публикувани общо 96 предложения за промени, сред които няколко значими инициативи, които могат да окажат влияние върху разходната и социалната политика на страната.

Кабинетът одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г.

Едно от тях е предложението на Цвета Караянчева за премахване на §16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. То предвижда отмяна на остарели текстове, касаещи Министерския съвет и администрацията му, както и намаляване на числеността на администрацията с не по-малко от 5% за 2026 и 2027 г.

Севим Али от ДПС предлага премахване на остарели разпоредби за мюсюлманското вероизповедание, освобождавайки над 30 млн. лв. от държавния бюджет. Средствата да бъдат пренасочени към строителство и ремонт на джамии в над 15 населени места, като целта е да се прекрати държавното финансиране на религиозни дейности и да се гарантира равнопоставеност между вероизповеданията.

Технически изменения се предвиждат и в Закона за администрацията и Закона за Министерския съвет, с актуализиране на остарели текстове и намаляване на числеността на администрацията с поне 5% за следващите две години.

Проектобюджетът предвижда минимална заплата от 605 евро

По отношение на религиозните субсидии, предложенията предвиждат увеличаване на държавната помощ за Българската православна църква с 10 млн. евро целево за строителството на храм-паметника „Св. Александър Невски“. Ивайло Чорбов е внесъл документ за вписване на поправката, като добавя мотивите за спешен ремонт на катедралата.

Също така се обсъжда значително увеличение на бюджета за мюсюлманското вероизповедание – от 65,312 млн. евро на 758,120 млн. евро, а допълнителни 50 млн. евро са предвидени целево за строеж и ремонт на джамии. Предложенията са внесени от депутати основно от ДПС, включително Делян Пеевски и Йордан Цонев.

Очаква се в сряда бюджетът за първи път в евро да влезе за разглеждане в ресорната комисия на Народното събрание. Управляващите предвиждат минималната работна заплата да достигне 620 евро, като обаче ще се увеличат и осигуровките.

План-сметката вече предизвика критики от социалните партньори – синдикатите излязоха на протести, а работодателите заявиха готовност да изразят недоволство, основно заради двойното повишаване на данък дивидент и липсата на реформи.

Бюджет 2026: Исторически момент за България (ОБЗОР)

Според управляващите Бюджет 2026 е изготвен в съответствие със законовите разпоредби. Макроикономическите параметри включват растеж на БВП от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5%. Предвижда се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 млрд. евро, а дефицитът да бъде около 3% от БВП.

Работодателите критикуват бюджета като прекомерно разходен и без реформи, с недофинансирани обществени сфери и опасно нарастващ държавен дълг. Според тях план-сметката ще доведе до по-високи данъци и „изземване на доход от всеки зает“.

Синдикатите от КНСБ настояват за 10% увеличение на заплатите в обществения сектор, повече колективни договори и спиране на противопоставянето между отделните сектори. Те искат и допълнително финансиране – сред тях средства за държавната администрация и транспорта. След протеста на синдикатите вчера, утре се очаква нов такъв, но този път с участието на работодателите, съобщава NOVA.

„Чуха ни за НОИ, четири милиона евро, което ще доведе до 15% ръст на заплатите. Но, за съжаление, вчера на площада имаше много други структури, които останаха недофинансирани, които получиха много по-малко от 10 процента, даже някои под 5 процента”, коментира Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

По техни сметки обаче са необходими поне още 23 милиона за увеличение на заплатите в БДЖ, НАП, Агенцията по заетостта и тази за социално подпомагане. Според работодателите обаче няма никакъв смисъл да се дават такива пари за нереформирани системи, а освен това сметката ще се връчи на частния сектор.

„Ние имаме само за 2026 година планирано изземване на доход на работещите в реалния сектор от над 1 млрд. лева. Това се прави с презумпцията за пенсионната система, в която няма никакъв ред. Това, извинявам се, прилича на цирк, на пародия на бюджетна процедура”, казва Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Според експерти счупеният диалог между държавата и социалните партньори е причината за протестните действия и на синдикати, и на работодатели.

„Диалог не се състоя, много е важно диалогът, колкото по-голям е диалогът, толкова по-добро е управлението. Никак не е маловажно голямото недоверие в големи системи в държавата”, коментира Христина Христова, бивш социален министър.

План-сметките на НЗОК и ДОО се очаква утре да бъдат разгледани в бюджетната комисия в парламента.

Ключовите параметри на проекта за Бюджет 2026 са:

  • Общи приходи: ~82 млрд. лв.
  • Общи разходи: 78 млрд. лв.
  • Дефицит: 2,8% от БВП
  • Нов дълг и гаранции: +2 млрд. евро, общо над 10 млрд. евро
  • Капиталови разходи: 11,2 млрд. лв., главно за еврофондове
  • Увеличение в: здравеопазване (+1,1 млрд.), образование (+900 млн.), отбрана (+800 млн.)
  • Намаление за Столична община: –100 млн. лв.

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Управляващите настояват, че бюджетът не подлежи на съществени промени, а парите за здравеопазването ще бъдат разпределени според новите правила на Здравната каса – 260 млн. евро за заплати на медицинския персонал.

Бюджетът за 2026 година е първият в историята на страната, изготвен в евро, във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, което добавя допълнителен фискален и политически контекст.

Източник: NOVA    
Бюджет 2026 Бюджет в евро Депутатски предложения Намаляване на администрацията Религиозни субсидии Мюсюлманско вероизповедание
Последвайте ни
Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Предлагат промени в здравните вноски

Предлагат промени в здравните вноски

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 2 минути

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 8 минути

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 18 минути

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 21 минути

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 27 минути

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 27 минути

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 29 минути

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 39 минути

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 46 минути

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 58 минути

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

<p>Обявиха новите цени&nbsp;на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.</p>

Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари 2026 г. разплащането ще е в евро

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

България Преди 1 час

Престъплението е извършено на 11.08.2022 г. в дома на Удо Ланге

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

България Преди 1 час

Този паркинг е необходим на софиянци, заяви лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

През декември можете да смените личния си лекар

През декември можете да смените личния си лекар

България Преди 1 час

От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 1 час

Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

България Преди 1 час

Министър Жечо Станков и председателят на Конфиндустрия България Роберт Санторели положиха подписи под документа, разширяващ възможностите за взаимодействие

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Какво може да превърне една ябълка в лекарство против рак?

Edna.bg

Коя е мексиканката, спечелила титлата "Мис Вселена 2025"

Edna.bg

Нова ера! Четирите шанци отварят врати за дамите

Gong.bg

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Gong.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 са с обвинения

Nova.bg

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Nova.bg