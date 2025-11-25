Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

П ловдивският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд в Хасково и остави в ареста двама мъже и една жена – Костадин Николов, Петя Даймянова и Валентин Маринов. Те са обвинени, че на 13 ноември 2025 г. в Свиленград са отвлекли Катя Василева.

Според разследването пострадалата е била насилствено вкарана през задната врата на лек автомобил в центъра на града и отведена в къща в близко село. Там тя е била малтретирана, а по-късно е открита от полицията.

Съдът посочи, че наличните до момента доказателства – видеозаписи и разпити на свидетели – сочат голяма вероятност всеки от тримата задържани да е участвал в престъплението. Поради тежестта на обвинението съществува опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление, ако бъдат пуснати с по-лека мярка.

Поради това съдът прецени, че най-подходящата мярка е задържане под стража. Определението на апелативния съд е окончателно.