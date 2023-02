Изненадите, които крие играта „Камък, ножица, хартия“

Х артията побеждава камъка, камъкът – ножицата, а ножицата – хартията. Това са правилата на една от най-лесните за научаване и популярни по цял свят игри. Едва ли има човек, който поне веднъж да не е намерил решение на някой дребен спор с нейна помощ.

Какъв е произходът ѝ? Може ли да се приложи някаква стратегия, която да ни гарантира победа? И дали човекът е единствения вид, който е способен да играе на „Камък ножица, хартия“?

Историята на „Камък, ножица, хартия“

Повечето историци смятат, че играта е създадена в Китай по време на династията Хан (206 г. пр. н. е. – 220 г. сл. н. е.), като използваните символи били други – жаба, стоножка и змия. Няколко века по-късно тя била пренесена в Япония. Там получила името сансукуми-кен, което означава „тримата, които се страхуват един от друг“. Въпросът кога символите били променени и се превърнали в познатите по цял свят днес камък, ножица и хартия е обект на много спорове. Предполага се, че това се случило именно в Япония през XVII в. Там обаче знакът за хартия всъщност означавал нещо малко по-различно – парче плат.

В началото на XX в. играта започнала да става все по-популярна и в други държави. В писмо, изпратено до британския вестник „Таймс“ през 1924 г. се твърдяло, че тя всъщност е със средиземноморски произход и се нарича „зот“. Друг читател по-късно се свързал с редакцията за да отбележи, че играта очевидно е „джан-кен-пон“, която е много разпространена в Япония. През 1927 г. за нея било споменато и във френско детско списание, където била наречена „ши-фу-ми“ (смята се, че това име произлиза от старояпонските думи за „едно, две, три“). Играта достигнала САЩ през 30-те години на миналия век. На нея била посветена статия, публикувана във вестник „Ню Йорк Таймс“ през 1932 г. В енциклопедия, публикувана през следващата година, играта пък била описана като метод за разрешаване на спорове, често практикуван от децата в Япония.

Печеливша стратегия

Каква е връзката между играта „Камък, ножица, хартия“ и начина, по който вземаме решения? И дали е възможно да бъде създадена печеливша тактика, благодарение на която винаги да надделяваме над своите опоненти? Отговори на тези въпроси се опитва да даде изследване, проведено през 2014 г. от екип китайски учени. В него участвали 360 студенти, които били разделени на 60 групи (във всяка група имало по шестима души). От тях се изисквало само едно нещо – да играят на „Камък, ножица, хартия“. Учените на свой ред наблюдавали внимателно поведението им.

Те достигнали до някои интересни заключения. Според едно от тях, хората са склонни да се придържат към избора си, ако той им донесе успех. Обяснено по друг начин – ако сте показали хартия и сте спечелили, то най-вероятно ще повторите своя ход и през следващата игра. Две или повече поредни загуби на свой ред карат хората да променят своето решение и да покажат различен символ. Авторите на изследването наричат въпросната стратегия „печелиш – продължаваш, губиш - променяш“. Те добавят още нещо любопитно: мъжете най-често първо показват камък, а жените – ножица. Учените обобщават, че играта изглежда напълно непредсказуема и в много отношения прилича на хвърлянето на монета, но всъщност е напълно възможно да предвидите решението на своя опонент.

Световно първенство

През 1995 г. братята Дъглас и Греъм Уолкър решили да създадат свой уебсайт. Имало само един проблем – те нямали никаква представа какъв да бъде той. Двама обичали да играят на „Камък, ножица, хартия“ в своя гараж, докато си разменят обиди и заядливи коментари. Затова и решили сайтът да е посветен на въпросното им хоби. В него те добавили измислени разкази и фалшиви традиции, свързани с играта. Всичко започнало като шега, но съвсем скоро сайтът им се превърнал в истинска сензация.

