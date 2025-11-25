Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство

Ш окираща находка на череп в бетон в Бостън разпали слухове за убийство от мафиот, но мистерията приключи с неочакван обрат, предаде New York Post.

Строители на кей в Бостън откриха череп в бетон по време на ремонт на кей, което предизвика порой от спекулации, че е намерена жертвата на убийство, свързано с известния мафиот Уайти Булгер. На 20 ноември работниците рязали в бетонната част на кея и открили смразяващата находка.

Работниците казали, че "не можели да повярват на очите си" и незабавно извикали полиция. Черепът бил опакован и изпратен на съдебен експерт за анализ, а негови снимки предизвикаха безброй спекулации.

Workers find ‘skull’ encased in concrete at Boston pier, sparking mob hit fears https://t.co/AmN6g4C0pF pic.twitter.com/zd70Yiq9ow — New York Post (@nypost) November 25, 2025

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“, каза бившият полицай от Масачузетс Тод МакГи на NBC 10. „Мястото е избрано, защото вероятно е било отдалечено", добави той.

Първоначална теория

Who buried a skull in concrete that was located along the pier at the Black Falcon Terminal in Southie?now the Medical Examiner and the DA are on the case…details on 7News #7News pic.twitter.com/sRbFFkCMaZ — Steve Cooper (@scooperon7) November 21, 2025

В началото се предполага, че черепът е на жертва на прочутия мафиот Уайти Булгер. Теорията е обоснована - Бостън е имал продължителна и кървава история на организирана престъпност, а Уайти Булгер и неговата мафия "Winter Hill Gang" са тероризирали града в продължение на десетилетия, започвайки от 70-те години на миналия век.

Неочакван обрат

Всички тези спекулации, слухове и теории се оказаха напразни.

Офисът на главния съдебен експерт съобщи в понеделник, 24 ноември, че черепът всъщност е фалшив. Остава неясно как е попаднал в бетона.