Свят

Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“

25 ноември 2025, 13:41
Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство
Източник: istock

Ш окираща находка на череп в бетон в Бостън разпали слухове за убийство от мафиот, но мистерията приключи с неочакван обрат, предаде New York Post. 

Строители на кей в Бостън откриха череп в бетон по време на ремонт на кей, което предизвика порой от спекулации, че е намерена жертвата на убийство, свързано с известния мафиот Уайти Булгер. На 20 ноември работниците рязали в бетонната част на кея и открили смразяващата находка. 

Работниците казали, че "не можели да повярват на очите си" и незабавно извикали полиция. Черепът бил опакован и изпратен на съдебен експерт за анализ, а негови снимки предизвикаха безброй спекулации. 

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“, каза бившият полицай от Масачузетс Тод МакГи на NBC 10. „Мястото е избрано, защото вероятно е било отдалечено", добави той. 

Първоначална теория

В началото се предполага, че черепът е на жертва на прочутия мафиот Уайти Булгер. Теорията е обоснована - Бостън е имал продължителна и кървава история на организирана престъпност, а Уайти Булгер и неговата мафия "Winter Hill Gang" са тероризирали града в продължение на десетилетия, започвайки от 70-те години на миналия век.

Неочакван обрат

Всички тези спекулации, слухове и теории се оказаха напразни. 

Офисът на главния съдебен експерт съобщи в понеделник, 24 ноември, че черепът всъщност е фалшив. Остава неясно как е попаднал в бетона.

Източник: New York Post     
човешки череп Бостън кей Уайти Булгер мафия откритие разследване фалшив череп мистерия организирана престъпност
Последвайте ни

По темата

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 3 минути

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 9 минути

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 19 минути

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 22 минути

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 28 минути

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 28 минути

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 30 минути

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 40 минути

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 47 минути

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

<p>Обявиха новите цени&nbsp;на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.</p>

Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари 2026 г. разплащането ще е в евро

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

България Преди 1 час

Престъплението е извършено на 11.08.2022 г. в дома на Удо Ланге

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Свят Преди 1 час

Без значение какъв е поводът, отговорът не е в големите кутии, а в малките жестове

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

България Преди 1 час

Този паркинг е необходим на софиянци, заяви лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

През декември можете да смените личния си лекар

През декември можете да смените личния си лекар

България Преди 1 час

От 1 декември започва едномесечният срок, в който всеки здравноосигурен българин може да избере нов джипи, като процедурата става както на място, така и онлайн

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Измама като от филм: Италианец се маскирал като мъртвата си майка, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 1 час

Майката на измамника, Грациела Дал'Ольо, починала на 82-годишна възраст, а синът ѝ никога не съобщил за смъртта ѝ

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

Меморандум укрепва стратегическото партньорство между България и Италия в енергийния сектор

България Преди 1 час

Министър Жечо Станков и председателят на Конфиндустрия България Роберт Санторели положиха подписи под документа, разширяващ възможностите за взаимодействие

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Какво може да превърне една ябълка в лекарство против рак?

Edna.bg

Коя е мексиканката, спечелила титлата "Мис Вселена 2025"

Edna.bg

Нова ера! Четирите шанци отварят врати за дамите

Gong.bg

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Gong.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 са с обвинения

Nova.bg

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Nova.bg