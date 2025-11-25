Свят

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

След продължителни преговори в Женева част от спорните точки бяха премахнати или променени, докато САЩ и Украйна се опитват да постигнат съгласие преди окончателното решение

25 ноември 2025, 13:41
Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния
Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)

Мадуро предизвиква САЩ с танц в стил Тръмп и мирни лозунги (ВИДЕО)
Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени
Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила
Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп

Делегации на САЩ, ЕС и Украйна обсъждат в Женева плана за мир на Тръмп
Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро
Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започна срещата на върха на Г-20
Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да победи, ако получи от САЩ повече пари и оръжия

С ъединените щати и Украйна значително промениха спорния 28-точков план за прекратяване на войната след интензивни срещи в Женева, които доближиха двете страни до споразумение, след като Белият дом натисна Киев да подпише плана до Деня на благодарността, пише The Washington Post.

(Във видеото: Проф. Станчев: Ако европейците и американците продължат да проявяват нерешителност, Путин ще се възползва)

Промените, които двама служители определиха като много по-поносими за Украйна, вероятно ще бъдат по-малко приемливи за Русия — парадокс, който отдавна води до задънена улица по въпроса за прекратяване на войната.

Оригиналният проект, представен на украинския президент Володимир Зеленски в Киев миналата седмица, правеше отстъпки на Москва, които преминаваха „червени линии“ за Украйна, предизвиквайки възмущение в Киев и сред съюзниците му, включително републиканци в Конгреса. Зеленски и водещи официални лица прекараха последните дни в дипломатически усилия за постигане на по-добро споразумение.

Вижте последната среща между Путин и Зеленски от 2019 г. насам
13 снимки
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща
Путин Зеленски последна среща

Американска делегация, водена от държавния секретар Марко Рубио, и украински екип, ръководен от ръководителя на президентската канцелария Андрей Ермак, проведоха преговори в Женева през уикенда, за да въведат промени в предложението.

„Срещите бяха напрегнати и трудни, но продуктивни“, каза Олескандър Бевз, съветник на Ермак, който участва в преговорите. Той отбеляза, че крайният срок в четвъртък вече изглежда по-гъвкав. „Не е червен код. По-важно е да се финализира текстът.“

„Много от спорните положения бяха или омекотени, или преработени, за да се доближат до украинската позиция или да намалят изискванията към Украйна“, каза той. Към понеделник, въпреки че не целият език на проекта беше напълно „приемлив“ за Киев, текстът беше преработен до степен, че поне можеше да „бъде разглеждан“, докато преди това представляваше ултиматум.

Представители на Украйна и Русия пристигнаха в двореца "Чираган"
20 снимки
Представители на Украйна и Русия пристигнаха в двореца
Представители на Украйна и Русия пристигнаха в двореца
Представители на Украйна и Русия пристигнаха в двореца
Представители на Украйна и Русия пристигнаха в двореца

САЩ заплашиха да спрат цялата подкрепа, ако споразумението не бъде прието до Деня на благодарността, съгласно предишни съобщения.

И двете страни се съгласиха да премахнат точки, свързани с американско-руски взаимодействия, които не включват Украйна, за да се предпази Зеленски от подписване на документ с положения, несвързани с неговата страна. Киев също настоя въпроси, свързани с Европа, да бъдат решавани отделно и стремежът на Украйна за членство в НАТО да се решава съгласно правилата на Алианса, които изискват консенсус, което по същество премахна правото на вето от първоначалния проект.

Други въпроси обаче бяха по-трудни за решаване.

Зеленски не е упълномощил никого освен себе си да обсъжда териториални въпроси, което означава, че малко напредък беше постигнат по първоначалното предложение, включващо признаване на контрола на Русия върху части от Украйна и оттегляне на украински войски от Донецкия регион.

Украинската страна обаче изясни на американските официални лица, че е готова да започне обсъждания от текущата си военна позиция и не желае да се ангажира с предложения за размяна на територии. Американците разбраха, че териториалните въпроси могат да предизвикат социални вълнения или военни протести в Украйна.

Започна втори кръг преговори между Русия и Украйна в Истанбул
24 снимки
преговори Украйна Русия
преговори Украйна Русия
преговори Украйна Русия
преговори Украйна Русия

Очаква се Зеленски и президентът Доналд Тръмп да решат някои от тези въпроси при среща или телефонен разговор, който все още не е насрочен. Междувременно руският помощник на президента Юрий Ушаков заяви, че е имало сигнали от САЩ за организиране на официална среща за обсъждане на предложенията.

Към понеделник документът беше съкратен от 28 на 19 точки, според официален източник, запознат с дискусиите, който, както и други, говори при условие за анонимност заради чувствителната дипломатическа информация.

Крайната бройка все още не е била окончателно договорена, но основата остава американското предложение — а не отделен европейски проект на същия документ, който също циркулира през уикенда.

Европейските предложения бяха „полезни“, но американците се фокусираха върху първоначалния документ. Европейски официален представител, запознат с преговорите, каза, че изглежда положенията за европейската сигурност са премахнати от последния проект, който се концентрира основно върху Украйна. Първоначалните условия изненадаха европейските представители, когато изтекоха миналата седмица, предизвиквайки разочарование, че не са били консултирани.

„Това не е въпрос на тях“, каза официалният източник, имайки предвид САЩ и Русия.

Историческа среща между Украйна и Русия в Истанбул
10 снимки
Историческа среща между Украйна и Русия в Истанбул
Историческа среща между Украйна и Русия в Истанбул
Историческа среща между Украйна и Русия в Истанбул
Историческа среща между Украйна и Русия в Истанбул

В Женева Рубио увери европейците, че условията, засягащи пряко Европа и НАТО, ще бъдат „част от отделен процес, тъй като изискват тяхното участие“. Той също така отбеляза, че първоначалният план е получил „въвеждане от двете страни“ и се променя „ежедневно“.

Европейските официални лица — главни поддръжници на Зеленски, които се опасяват, че могат да бъдат изключени от преговори, които засягат континента — изготвиха свои поправки към първоначалния 28-точков американски план. Те противодействали на условия, които ограничават украинската армия и изискват териториални отстъпки.

Рубио заяви, че не е знаел за „контра-план“ при запитване за европейската версия.

Един европейски дипломат отбеляза усещане за „мистерия около текущата фаза на преговорите“ между САЩ и Украйна. „Ние не сме напълно включени. Опитваме се да се включим, но за момента се срещаме с някои отхвърляния от американците.“

Европейските официални лица са искали „структуриран подход с дипломати, седящи заедно, обсъждащи и създаващи нещо, което звучи като дипломация, а не като нещо написано в ChatGPT или руската версия на документа“, каза дипломатът.

В понеделник президентът на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че срещите в Женева, където са присъствали висши европейски представители, са довели до напредък. „Остават въпроси за разрешаване, но посоката е положителна“, каза той.

Той добави, че 27-те страни от Европейския съюз ще продължат „да подкрепят този процес“ и условия, „които го засягат пряко“, като санкции срещу Москва, замразени руски активи в Европа или усилията на Украйна да се присъедини към ЕС, „изискват пълното участие и решение на блока“.

Европейците се противопоставиха на някои условия, включени в американското предложение, включително даване на част от печалбата от инвестиции в Украйна със замразени руски активи на САЩ.

Модифицирана европейска версия на плана гласи, че замразените руски активи, основно в Европа, ще бъдат използвани за възстановяване на Украйна и „ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на страната“. Тя също повиши максималния брой на украинската армия от 600 000 на 800 000 „в мирно време“ и включва американска гаранция за сигурността на Украйна, подобна на член 5 на НАТО — клаузата, според която нападение срещу един е нападение срещу всички.

Тръмп публикува в Truth Social в понеделник след докладите за напредък: „Възможно ли е наистина да се постига голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна???“
„Не вярвайте, докато не го видите, но нещо добро може би се случва. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!“

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не е получила официално нищо относно „актуализираната и прецизирана рамка за мир“, изготвена на срещата в Женева с участието на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Кушнер и министъра на армията Даниъл Дрискол.

Песков каза, че Русия остава отворена за преговори след като президентът Владимир Путин заяви в петък, че по-ранният 28-точков мирен план може „да послужи като основа за окончателно мирно споразумение“.

За сравнение, помощникът на руския президент Ушаков определи така наречения „европейски план“, за който медиите съобщиха в понеделник, като „неконструктивен“.

Мирен план Преговори Женева Война в Украйна САЩ и Украйна Русия Териториални въпроси Замразени руски активи Членство в НАТО Европейски съюз Дипломация
Последвайте ни
Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

От 28 на 19 точки: Мистерия около напредъка на мирния план за Украйна

Разкриха

Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и жени от България

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 3 минути

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 9 минути

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 19 минути

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 22 минути

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 28 минути

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 28 минути

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 30 минути

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 40 минути

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 47 минути

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 59 минути

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

<p>Обявиха новите цени&nbsp;на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.</p>

Ето какви ще са цените на билетите и картите за градския транспорт в София от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари 2026 г. разплащането ще е в евро

<p>Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство</p>

Мистерия в Бостън: Череп в бетон разпали теории за мафиотско убийство

Свят Преди 1 час

„Естествена реакция е да се направи връзка с убийство, свързано с мафията“

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

България Преди 1 час

Престъплението е извършено на 11.08.2022 г. в дома на Удо Ланге

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Топ 5 празнични идеи: Сладък подарък за всеки повод

Свят Преди 1 час

Без значение какъв е поводът, отговорът не е в големите кутии, а в малките жестове

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

Изтече срокът за предложения по Бюджет 2026: Какви промени предлагат между първо и второ четене

България Преди 1 час

Очаква се в сряда бюджетът за първи път в евро да влезе за разглеждане в ресорната комисия на Народното събрание

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

Пеевски: Още днес Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората

България Преди 1 час

Този паркинг е необходим на софиянци, заяви лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало"

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Какво може да превърне една ябълка в лекарство против рак?

Edna.bg

Коя е мексиканката, спечелила титлата "Мис Вселена 2025"

Edna.bg

Нова ера! Четирите шанци отварят врати за дамите

Gong.bg

Владимир Зографски преодоля квалификациите във Фалун

Gong.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 са с обвинения

Nova.bg

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Nova.bg