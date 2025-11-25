Окончателно: 20 г. затвор за Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге край Перник

О кръжната прокуратура в Перник изпрати за изпълнение присъда, с която Борислав Панев е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге.

Дело за убийството на бизнесмена Удо Ланге, убит в гараж в Пернишко

Продължително планираното убийство било извършено на 11.08.2022 г. в дома на швейцареца в комплекс „Делта Хил“ в с. Кладница, област Перник.

Жертвата била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ.

Oтложиха делото срещу обвинения за убийството на швейцарския бизнесмен

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.

Разкриха причината за смъртта на швейцарския бизнесмен

Мотивът за престъплението е интимна връзка между Панев и съпругата на убития - Елизабет.