Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

25 ноември 2025, 14:26
Източник: БТА

Б ългарските власти разбиха организирана престъпна група (ОПГ) за извозване на мигранти към Западна Европа през територията на България. Мигрантите са предимно от Сирия, Ирак и Иран, сред тях има жени и деца.

Те са извозвани през територията на Румъния. Спазвала се е строга йерархия. Превозът на мигранти се е организирал извън България, плащането е ставало извън територията на страната. 

Координацията между групата също се е осъществявала от лица на по-високо ниво извън България. Полицията обаче има данни за участие на българи в ОПГ-то, имало е и жени, които са подпомагали настаняването на нелегални мигранти в квартири, където изчаквали превоза за Западна Европа.  

Ръководителите на ОПГ-то са набирали лица за обгрижване и настаняване на мигрантите.

Полицията е открила нелегални чужденци в частни квартири на хора, които са си давали жилищата под наем. 

От брифинга на представители на ГДБОП, ГДГП и ГДНП днес стана ясно, че специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция е проведена на 23 ноември. В хода ѝ са задържани лидери на организирана престъпна група и са установени над 20 незаконно пребиваващи в страната мигранти.

Печалбата, която групата е генерирала, за превеждане на нелегални мигранти, е впечатляваща - т.нар. каналджии са взимали от 4 хиляди евро до 10 – 15 хиляди евро за един човек. Сумата зависи от начина, по който мигрантът ще бъде транспортиран към Западна Европа – дали пеша през границата, дали в тайници с бусове и автомобили.

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол.

Източник: БГНЕС    
