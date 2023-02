НЛО в небето над Румъния, aрмията вдигна изтребители МиГ

М алка въздушна цел, наподобяваща метеорологичен балон, е била засечена в 12:30 часа на височина от около 11 000 метра във въздушното пространство на Румъния, в югоизточната част на страната. Това съобщиха от Министерството на отбраната, като се позоваха на информация на системата за въздушно наблюдение на румънските военновъздушни сили.

Румънските власти са приложили всички стандартни процедури от момента на откриването на обекта. Два самолета МиГ-21 Лансър на румънските военновъздушни сили от бойната служба на въздушната полиция под командването на НАТО излетяха от 86-а авиобаза Фетещ около 12.40 ч. и се насочиха към района, където е докладвана въздушната цел.

An unidentified flying object similar to the observation balloon shot down over US airspace a few days ago was spotted over Southern Romania.



The Romanian Air Force scrambled two MiG 21 LanceR jets to intercept the balloon. pic.twitter.com/l7NSetXRXW