Най-големите загадки на Тихия океан

Т ихият океан е най-дълбокият и голям воден басейн на нашата планета. Той покрива цели 32 процента от повърхността ѝ, а водите му са дом на огромно разнообразие от животински и растителни видове. Въпреки че учени от цял свят непрекъснато го изследват и вече знаем много за него, все още има някои неразгадани загадки, които продължават да озадачават експертите. Ето и няколко примера:

Потъналият континент Му

Някои хора вярват, че в далечното минало в Тихия океан е съществувал континент, наречен Му. Според тях, там живели около 60 млн. души, които били представители на цивилизацията Наакал. Името Му било използвано за пръв път от абата Брасер дьо Бурбур, който погрешно разчел ръкописи на маите, съдържащи сведения за земя, намираща се на запад от Мексико, в Атлантическия океан. По-късно, мистификацията била популяризирана от окултния писател Огюст льо Плонжон и полковник Джеймс Чърчуорд. Според тях, древните обитатели на Му били изключително интелигентни, а цивилизацията им просперирала, но континентът бил унищожен преди около 12 000 години в резултат на природни катаклизми (земетресения и мощни вулканични изригвания) или война с Атлантида. Една от теориите гласи, че оцелелите се преселили в Азия, Египет и Южна Америка. Според геолозите, няма никакви доказателства в подкрепа на твърденията, че такъв континент е съществувал някога. Те подчертават, че на практика е невъзможно подобна обширна територия да изчезне за толкова кратък период от време.

Изчезналите острови

Разказът за гибелта на Му може и да е само легенда, но съществуват далеч по-достоверни сведения за други острови в Тихия океан, които са изчезнали. Пример в това отношение е Теониману, който бил част от Соломоновите острови. Предполага се, че това малко парче земя е потънало преди стотици години, след като било разкъсано от изригването на подводен вулкан. Това предизвикало както голямо свлачище, така и поредица от вълни цунами. Известен е и друг любопитен случай. През 1774 г. капитан Джеймс Кук се натъкнал на малък остров в южната част на Тихия океан. Той го кръстил Санди и го отбелязал в картата, която изготвял по това време. Островът бил споменат отново през 1876 г, когато бил забелязан от екипажа на кораба „Велосити“. През 2012 г., обаче, районът бил изследван от австралийски учени, които така и не успели да открият Санди. Нещо повече – проучванията им установили, че дълбочината в тази част на Тихия океан е над 1300 м. На какво се дължи мистериозното изчезване на острова? И дали изобщо е съществувал? Все още никой не знае отговорите на тези въпроси, което превръща темата за Санди в една от най-големите загадки, свързани с Тихия океан.

When the tops of the volcanoes appear above the water, an island is formed.

Watch the Kavachi undersea volcano as it erupts underwater in the middle of the Pacific Ocean, in the Solomon Islands pic.twitter.com/CRAIXXyb4v