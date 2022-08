Непознатите чудеса на Античния свят

Е два ли има човек, който да не е чувал за Седемте чудеса на Античния свят – Висящите градини на Семирамида, Статуята на Зевс Олимпийски, храмa на Артемида в Ефес, Халикарнаския мавзолей, Родоския колос, Александрийския фар и, разбира се, пирамидите в Гиза. По света обаче има и други монументи, създадени в далечното минало, които не са толкова известни, но изумяват всеки, имал възможността да ги види.

Ето и част от тях:

Extreme Makeover: World's oldest temple, Göbekli Tepe, to be restored. https://t.co/LHz20o8Ly3 pic.twitter.com/feic6vXgGZ — Nat Geo Photography (@NatGeoPhotos) January 21, 2016

Гьобекли тепе

Намиращ се на територията на съвременна Турция, близо до град Шанлъурфа, комплексът Гьобекли тепе е най-древният мегалитен археологически обект в света. Учените смятат, че той е създаден преди около 12 000 години (за сравнение, Хеопсовата пирамида в Гиза е завършена преди около 4600 години). Състои се от няколко правоъгълни помещения, каменни кръгове и десетки плочи, на които има различни изображения – като скорпиони, лъвове и змии. Откриването на Гьобекли тепе се счита за едно от най-значимите събития в историята на археологията, но все още за комплекса се знае сравнително малко.

Експертите предполагат, че той представлява древно култово съоръжение.

Кой всъщност е създал Гьобекли тепе? Според някои, той е дело на ловци-събирачи. Ако тази теория бъде потвърдена, това ще промени напълно досегашните ни представи за тези общества и социалната еволюция на човека. Част от учените са на мнение, че Гьобекли тепе може да е изиграл важна роля за по-късното развитие на градската цивилизация. Все още никой не знае как създателите на комплекса са го поддържали, нито какво ги е мотивирало да се захванат с подобна конструкция. Археолозите също така не са в състояние да разшифроват пиктограмите и нямат представа какво значение имали изображенията на животни за хората, посещавали Гьобекли тепе в далечното минало.

Sigiriya - ancient palace located on a massive column of rock nearly 200 metres (660 ft) high, Sri Lanka. Built by King Kasyapa (477 – 495 AD), later used as a Buddhist monastery until the 14th century. pic.twitter.com/AhTQk8vIQJ — Archaeology & Art (@archaeologyart) June 11, 2022

Сигирия

Скалната крепост Сигирия се намира в Шри Ланка, в северната част на окръг Матале. Тя е разположена на масивна скала, висока почти 200 м. Съществуват доказателства, че многобройните скални подслони и пещери в района били обитавани от будистки монаси и аскети още през III век пр. н. е. Според древната хроника „Чулавамса“, мястото било избрано за нова столица от крал Кашяпа I, който управлявал в периода 477 – 495 г. Историците отбелязват, че той дошъл власт след преврат. Кашяпа I свалил от власт баща си Дхатусена, когото убил по особено жесток начин, зазиждайки го жив в една стена.

Законният наследник Могалана на свой ред избягал в Южна Индия. Опасявайки се, че принцът ще потърси отмъщение и ще го нападне, Кашяпа I преместил столицата от Анурадхапура в Сигирия и изградил там крепостен комплекс, считан за един от най-значимите градоустройствени обекти от първото хилядолетие. Той представлявал сложна комбинация между симетрични и асиметрични форми и геометрични фигури, вплетени умело в околната среда. Изграден бил парк, който включвал хидравлични системи, част от които функционират и до днес. През 1907 г. авторът Джон Стил отбелязал, че „цялата фасада на хълма била гигантска картинна галерия“. Предполага се, че въпросните изображения покривали по-голямата част от западната стена на скалата.

Excavations at Tikal, an ancient Maya metropolis in northern Guatemala, have yielded new insights into the relationship between two of Mesoamerica’s great civilizations https://t.co/PSWERqhWWx — National Geographic (@NatGeo) April 17, 2021

Тикал

Освен че е част от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Тикал е и един от най-големите археологически обекти, откривани някога. Той се намира в Северна Гватемала и представлява истински древен метрополис, изграден от маите. Самото име Тик’ал означава „Място, на което могат да се чуят гласовете на боговете“. Част от постройките в него са издигнати още през IV век пр. н. е. Истинският разцвет на града настъпил в периода между III и IX век. Според учените, населението му наброявало около 200 000 души.

Тикал е един от най-подробно проучените градове на маите. Там са открити павирани улици, внушителни монументи, както и специални спортни съоръжения, на които се провеждали различни състезания. Особено впечатляващи са няколкото стъпаловидни пирамиди, издигащи са на височина от над 60 м. Те представляват храмове, където хората се събирали, за да отдадат почит на своите богове. Учените и до днес не са сигурни какво накарало местното население да изостави Тикал. Постепенно, градът бил погълнат от джунглата, преди да бъде повторно открит в средата на XIX век.

Нюгрейндж

Нюгрейндж е най-известната праисторическа мегалитна структура на територията на Ирландия. Намира се в графство Мийт, на около 8 км. от град Дрохеда и представлява коридорна гробница, разположена в рамките на голяма кръгла могила с плосък връх. Учените смятат, че е създадена преди повече от пет хилядолетия – т.е. е по-стара както от Стоунхендж, така и от пирамидите в Гиза. Нюгрейндж е дело на т. нар. „Култура Бойн“ – праисторическите заселници на Източна Ирландия, които са издигнали и други могили с коридорни гробници.

Археолозите не са сигурни какво било предназначението на Нюгрейндж. Първоначално се смятало, че паметникът имал религиозна функция и представлявал място за поклонение. Проф. Майкъл Дж. О’Кели, който ръководил разкопките в района в периода 1962 – 1975 г., смята, че Нюгрейндж трябва да се разглежда като част от комплекс, в състава на който влизат и намиращите се в близост коридорни гробници Ноут и Даут. Според него, въпросните паметници представляват материални доказателства за съществуването на „религиозен култ, посветен на предците“.

По-късните проучвания обаче предлагат различни интерпретации на възможните функции на Нюгрейндж. Те се фокусират върху астрономията, геометрията и митологията. Според някои изследователи, Слънцето и неговото движение по небесния свод играело важна роля в религиозните вярвания на хората от „Културата Бойн“. По тази причина коридорната гробница била проектирана да „улавя“ в своята вътрешна камера слънчевите лъчи през най-краткия ден от годината – този на Зимното слънцестоене. Предполага се, че това бележело началото на важен календарен цикъл. Подобни явления са наблюдавани и в коридорните гробници Ноут, Даут и Локрю.

