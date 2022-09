Най-богатият владетел в историята, за когото повечето хора дори и не са чували

С поред ежегодната класация на списание „Форбс“, най-богатият човек в света към настоящия момент е Илон Мъск. Неговото състояние се оценява на внушителните 219 млрд. долара.

Сумата несъмнено е впечатляваща, но е значително по-малка от богатството на един африкански владетел, живял през XIV век. Става въпрос за Манса Муса, който управлявал Малийската империя в продължение на около три десетилетия. Учените смятат, че той е най-богатият владетел в световната история. Техните изчисления сочат, че по съвременните стандарти състоянието му било в размер на над 400 млрд. долара.

Mansa Musa developed cities like Timbuktu and Gao into important cultural centers. He also brought architects from the Middle East and across Africa to design new buildings for his cities. pic.twitter.com/dxleqrNVhF — African Hub (@AfricanHub_) September 12, 2022

Ето какво казва по този повод професорът по история от университета в Мичиган Рудолф Уеър: „Какво е максималното количество злато, което според вас може да притежава един човек? Когато си отговорите на този въпрос, умножете въпросното количество по две. Според историческите източници, богатството на Манса Муса било толкова голямо“.

Възходът на Малийската империя

За произхода на Манса Муса се знае сравнително малко. Предполага се, че е роден през 1280 г. и е представител на династията Кейта. Той станал владетел на Малийската империя в началото на XIV век – според някои историци, това се случило през 1307 г., а според други – през 1312 г. Манса Муса наследил на престола Мохамед ибн Ку, който изчезнал по време на плаване. Сирийският историк Шабаб ал-Умари твърди, че той бил обсебен от Атлантическия океан и искал да разкрие неговите тайни. Някои историци предполагат, че Мохамед ибн Ку и спътниците му достигнали Южна Америка, но доказателства в подкрепа на тази теория няма.

Когато започнало управлението на Манса Муса, в състава на Малийската империя влизали територии, първоначално принадлежели на Ганайската империя. Той успял да разшири значително границите на своите владения, присъединявайки към тях редица градове, включително Тимбукту. Малийската империя обхващала части от съвременните територии на Сенегал, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Мавритания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау и Кот д’Ивоар. Учените отбелязват, че в тези райони имало богати находища на злато и сол. Според някои изследователи, по време на управлението на Манса Муса Малийската империя притежавала половината злато в целия тогавашен свят.

По пътя към Мека

Въпреки несметните богатства, с които разполагал Манса Муса, за него били чували малко хора извън пределите на Малийската империя. Това се променило през 1324 г., когато той решил да отиде на поклонение в Мека, минавайки през Сахара и Египет.

Разбира се, владетелят не пътувал сам. Той бил придружен от около 60 000 войници, роби, търговци и други негови поданици. Много от тях носели дрехи, направени от персийска коприна, а на всичкото отгоре имали и всевъзможни златни украшения. В кервана имало и голям брой камили и коне, които били използвани за транспортирането на стотици килограми чисто злато.

Atlantic Ocean, and never returned. Mansa Musa inherited a kingdom that was already wealthy, but his work in expanding trade made Mali the wealthiest kingdom in Africa. His riches came from mining significant salt and gold deposits in the Mali kingdom. pic.twitter.com/rAwHP1s5cP — African Hub (@AfricanHub_) September 12, 2022

Това зрелище нямало как да остане незабелязано. Според историка Шихаб ал-Умари, Манса Муса бил посрещнат в Кайро от един от съветниците на султан Мохамед ал-Насир. Той предложил двамата владетели да се срещнат, но Манса Муса отклонил поканата, отбелязвайки, че няма време за губене и иска да пристигне възможно най-скоро в Мека.

Истинската причина обаче най-вероятно била друга. В един от текстовете, посветени на пътуването, се цитира мъж, наречен емир Абу. Ето какво разказва той:

„Осъзнах, че идеята за тази среща отвращава Манса Муса, тъй като ще трябва да се поклони и да целуне ръката на султана…аз продължих да го убеждавам, а той да се оправдава, но протоколът изискваше Манса Муса да се срещне със султана, така че не спрях да настоявам, докато не се съгласи“.

Срещата не започнала гладко, тъй като Манса Муса първоначално отказал да се поклони, но малко по-късно склонил да го направи. След това двамата владетели провели приятелски разговор и си разменили пищни подаръци.

Опасна щедрост

Съвсем скоро Манса Муса се превърнал в истинска сензация. Без да се замисля, той подарявал скъпоценности и купувал всевъзможни предмети от египетските търговци на изключително завишени цени. Хората били безкрайно впечатлени от неговото богатство, но щедростта му се превърнала в огромно изпитание за местното население. Тя довела до рязко обезценяване на златото, а египетската икономика изпаднала в тежка криза. Според съвременни оценки, поведението на Манса Муса нанесло загуби на Египет в размер на приблизително 1,5 млрд. долара.

На връщане от Мека малийският владетел отново минал през Египет и се опитал да подпомогне местната икономика, изкупувайки злато на завишени цени. Според историка Люси Дюран, шутовете от кервана на Манса Муса, които създавали различни творби, посветени на неговите подвизи, били огорчени от действията му. „Те отказали да пеят песни за него, тъй като смятали, че пръска ресурсите на империята извън нейните граници“, отбелязва тя.

Mansa Musa was the richest man in the world with a net-worth of 400-415 Billion dollars, he ruled the Mali Empire in Africa from 1312-1337 (25 years).. pic.twitter.com/J368Zogac8 — Mr. Morale🫠 (@Melanatedmark) September 6, 2022

Разточителството на Манса Муса било толкова голямо, че на практика целият свят разбрал за него. Показателен е фактът, че в един каталански атлас, създаден през 1375 г., присъства рисунка на африканския владетел, който седи на трон, на главата му има корона, в едната си ръка държи скиптър, а в другата – парче злато.

Наследството на Манса Муса

В резултат на хаджа на Манса Муса, в Малийската империя пристигнали редица видни мюсюлмански мислители, учени и творци. Сред тях бил поетът и архитект Абу Ес Хак ес Сахели, за когото се смята, че е създал известната джамия Джингеребер. Тогавашната столица Ниани се превърнала в огромен град с население от близо 1 млн. души. Добивът и търговията със злато пък достигнали такива размери, че в крайна сметка то се обезценило драстично и се превърнало в най-обикновена стока.

Въпросът кога е починал Манса Муса все още няма категоричен отговор. Според повечето историци смъртта му е настъпила в периода 1332 – 1337 г. След това начело на империята застанали синовете му, които обаче не успели да я запазят обединена и тя постепенно се разпаднала.

В края на XIX век, когато Мали станала френска колония, все още съществували предания за несметните богатства, с които владетелят разполагал. Някои авантюристи дори предприели експедиции в търсенето на легендарен град от злато, където според тях бил погребан Манса Муса.

