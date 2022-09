Стъпка напред, две назад: Tрудните взаимоотношения между САЩ и Китай

Е дна стъпка напред, две назад. Така най-кратко могат да бъдат описани отношенията между двете най-големи икономики в света – САЩ и Китай.

В продължение на десетилетия Вашингтон отказва да признае съществуването на Китайската народна република, основана през 1949 г. и счита за легитимно единствено правителството в изгнание, намиращо се в Тайван. Това се променя през 1972 г., когато американският президент Ричард Никсън посещава азиатската страна.

В следващите редове може да научите повече за някои от най-важните събития, повлияли на развитието на отношенията между двете държави:

Пинг-понг дипломацията

През 1971 г. в Нагоя, Япония, се провежда световно първенство по тенис на маса. Надпреварата се превръща в историческо събитие по една необичайна причина – представителите на Китай канят отбора на САЩ да посети азиатската страна. По този начин състезателите се превръщат в първите американци, стъпили на китайска територия след идването на власт на комунистическата партия начело с Мао Цзедун през 1949 г. Те участват в демонстрационни мачове и дори посещават Великата китайска стена.

Един от политиците, които посрещат спортистите, е премиерът Чу Ен-лай. Той се обръща към тях с думите: „Уверен съм, че началото на приятелството ни ще бъде приветствано от народите на нашите две страни“.

Посещението на Никсън

Малко след посещението на отбора по тенис на маса президентът на САЩ Ричард Никсън и държавният секретар Хенри Кисинджър решават, че е настъпил моментът в Китай да бъде изпратена официална американска делегация.

Nixon in China: are there lessons for today’s leaders? https://t.co/j8NzHBbiHS | opinion — Financial Times (@FT) February 11, 2022

Идеята всъщност не е нова – още през 1967 г. Никсън, който по това време бил кандидат за президент, отбелязал, че САЩ „спешно трябва да осъзнаят новата реалност за Китай“. Така на 21 февруари 1972 г. започва осемдневната визита на държавния глава и неговата съпруга в азиатската страна. По време на посещението Никсън се среща с Мао Цзедун и официално заявява, че Тайван е част от Китай. По-късно американският президент определя визитата си като „седмицата, която промени света“.

Подарък от Китай

На 16 април 1972 г. Китай изпраща в САЩ две големи панди, което се счита за важен сигнал за затоплянето на отношенията между двете страни. Екзотичните животни се превръщат в истинска сензация и само през първия ден от престоя им в зоопарка във Вашингтон привличат около 20 000 посетители. За една година броят на хората, имали възможността да видят двете панди, достига 1 милион.

Родео в Тексас

В края на 1979 г. американският президент Джими Картър взема важното решение да установи официални дипломатически връзки с Китай.

Chairman of the Communist Party of China, Deng Xiaoping, wearing a cowboy hat at an American rodeo in 1979. pic.twitter.com/G87AYplJwu — Molson (@Molson_Hart) March 12, 2019

По този начин САЩ признават, че Пекин е единствената столица на страната (в същото време Белият дом продължава да поддържа отношения с Тайван). Освен това Картър кани китайския ръководител Дън Сяопин на посещение в САЩ. Той не само приема, но и се съгласява да присъства на родео, което се провежда в щата Тексас. На Дън Сяопин е направен и специален подарък – сребърни шпори.

Визитата на Бил Клинтън в Китай

Решението на САЩ да продава оръжия на Тайван и жестокото потушаване на протестите на площад „Тянанмън“ през 1989 г. водят до значително влошаване на отношенията между Пекин и Вашингтон. Един от най-напрегнатите моменти е през 1996 г., когато китайската армия извършва серия от ракетни изпитания в близост до Тайван. След смъртта на Дън Сяопин и визитата в САЩ на неговия наследник Дзян Дзъмин, американският президент Бил Клинтън решава да посети азиатската държава.

Bill Clinton says China’s direction under Xi upended U.S. ties https://t.co/vhEG9WfkRo #OurNewEconomy — Bloomberg (@business) November 17, 2020

По време на визитата си през 1998 г. той осъжда случилото се на площад „Тянанмън“, но също така отбелязва, че подкрепя политиката на единен Китай (концепцията, според която Тайван е част от Китай).

Войната срещу тероризма

На 17 октомври 2001 г., малко след атентатите в САЩ, извършени на 11 септември и началото на инвазията в Афганистан, американският президент Джордж У. Буш посещава Китай, за да присъства на международен икономически форум. По време на срещата китайските власти изразяват пълната си подкрепа за действията на Вашингтон. Няколко месеца по-късно Буш пристига на официална визита в Пекин по случай 30-тата годишнина от историческото посещение на Никсън в азиатската страна.

Призив за диалог с Тибет

През есента на 2009 г. американският президент Барак Обама пристига в един Китай, който се различава в много отношения от страната, която Никсън посещава преди повече от три десетилетия. Азиатската държава вече е една от водещите световни икономики и е важен търговски партньор на САЩ. По време на срещата си с китайския държавен глава Ху Дзинтао, Обама засяга теми като санкциите срещу Иран, валутната политика на Пекин и нарушенията на човешките права. Китайските власти обаче отказват да направят каквито и да било отстъпки. Американският президент също така повдига и въпроса за Тибет. Ето какво заявява той: „Въпреки че признаваме, че Тибет е част от Китайската народна република, САЩ призовават за подновяването на диалога между китайското правителство и представителите на Далай Лама“.

Борбата с климатичните промени

След преговори, продължили близо девет месеца, през 2014 г. Барак Обама и новоизбраният президент на Китай Си Дзинпин подписват историческо споразумение за борба с климатичните промени. Двете страни обещават да намалят въглеродните си емисии. Ангажиментът, който САЩ поемат, е да ограничат въпросните емисии с между 26 и 28 процента до 2025 г., докато Китай трябва да направи това до 2030 г.

Търговската война между САЩ и Китай

След като отправи редица обвинения срещу Китай – от предполагаеми кражби на интелектуална собственост до прилагането на нечестни търговски практики, през 2018 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи наказателни мита за стоки, идващи от азиатската страна, на стойност близо 60 млрд. долара.

Don't expect a quick end to Trump's trade war with China under President Biden https://t.co/nzjiBRiyrK — Bloomberg (@business) January 15, 2021

Отговорът на Пекин не закъсня – два дни по-късно Пекин обяви, че увеличава вносните мита за редица американски стоки. Това даде началото на търговска война, в хода на която пострадаха икономиките и на двете държави. Частично подобрение на ситуацията настъпи през 2020 г., когато САЩ и Китай подписаха споразумение, в резултат на което част от санкциите бяха отменени.

Олимпиадата в Пекин

През декември 2021 г. администрацията на американския президент Джо Байдън обяви, че САЩ няма да изпратят свои официални представители на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Пекин. Като причина за това Белият дом посочва нарушенията на човешките права, които китайските власти продължават да извършват. Малко по-късно, примерът на САЩ е последван от Великобритания, Австралия и Канада. В отговор, говорителят на външното министерство на азиатската страна Джао Линдзиен заяви, че Вашингтон „ще си плати за своите погрешни действия“.

