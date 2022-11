Праисторическите чудовища, за които повечето хора дори не са чували

К огато чуят думите праисторическо чудовище, в съзнанието на повечето хора незабавно изниква образът на емблематичния тиранозавър рекс. Той е изключително популярен не само сред палеонтолозите, но и в популярната култура, главно благодарение на филмовата поредица „Джурасик парк“. Макар че тиранозаврите действително били страховити хищници, те далеч не са единствените „чудовища“ в историята на Земята.

В следващите редове може да научите повече за някои от най-необичайните и ужасяващи създания, живели някога на нашата планета:

Естеменозух

Това странно изглеждащо същество принадлежало към групата на диноцефалите и въпреки че в много отношения приличало на динозавър, всъщност било близък родственик на бозайниците. Естеменозухът бил с размерите на носорог и имал рога, както и необичайни костни образувания, излизащи от бузите му.

Учените нямат никаква представа каква била тяхната функция. Зъбите му били много остри, което навежда на мисълта, че естеменозухът най-вероятно бил месояден.

Палеонтолозите обаче не разполагат с категорични доказателства в подкрепа на тази теория и все още не са сигурни с какво точно се хранел той.

Чудатото създание живяло през Пермския период, много преди появата на динозаврите, а негови фосили са открити на територията на Русия.

Гигантопитек

Размерът на тези огромни човекоподобни маймуни бил наистина впечатляващ. На височина достигали до три метра и тежали около половин тон. Те обитавали горски и планински райони, намиращи се на територията на Китай, Индия и Виетнам.

През 30-те години на миналия век местните жители започнали да продават зъби на гигантопитеци, представяйки ги като неоспорими доказателства за съществуването на дракони. Тези удивителни човекоподобни маймуни изчезнали преди около 100 000 години. Учените смятат, че основната причина за това била настъпилата промяна на климата.

В резултат, голяма част от плодовете, с които те се хранели, изчезнали. Гигантопитеците, които се нуждаели от значителни количества храна, така и не успели да се приспособят към новите условия.

Едестус

Малко същества предизвикват по-голям страх у хората от голямата бяла акула. Нейните размери са внушителни – на дължина достига до шест метра, а теглото ѝ надхвърля два тона. Още по-ужасяващ бил един предшественик на бялата акула, известен с името едестус.

Той живял през периода Карбон, а палеонтолозите отбелязват, че дължината му била около седем метра. Особен интерес за учените представляват неговите зъби. Откритите фосили разкриват нещо много любопитно – вместо да падат постоянно, а на тяхно място да израстват нови (както е при съвременните акули), едестусът запазвал всичките си зъби, като новите избутвали старите.

Така, устата на този хищник постепенно се превръщала в нещо като чудовищна ножица, която можела да разкъса всяко създание, имало лошия късмет да се изправи на пътя му.

Пурузавър

Преди около осем милиона години, в басейна на река Амазонка живеел един хищник, чиято захапка била два пъти по-мощна от тази на легендарния тиранозавър рекс. Става въпрос за пурузавъра – праисторически кайман, който бил дълъг между 12 и 15 метра. Това го прави един от най-големите крокодили, съществували някога.

Проведените от палеонтолозите проучвания разкрили, че челюстите на пурузавъра можели да упражняват натиск от цели 11,5 тона при затварянето си. Предполага се, че на ден тези създания изяждали по поне 40 кг. месо.

