Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Б ългария навлезе в непознати територии. За първи път демократично избран президент напуска „Дондуков“ 2 предсрочно, за да се впусне в открита битка за властта. Но пред Румен Радев стои огромно юридическо препятствие – Изборният кодекс не чака никого. В надпревара с времето и законите, новият проект на Радев трябва да реши: ще използва ли чужда марка, за да атакува статуквото, или ще заложи на сложна коалиционна формула в последния момент?

Как се "излиза" на избори с чужда партия?

В България не съществува юридически механизъм президент да се яви на парламентарни избори, ако не е част от политическа сила или коалиция, която е регистрирана за участие. Това означава, че политически проект, подкрепян от Радев, би трябвало да използва вече регистрирана партия или коалиция и да участва чрез нея, например като лидер на листи, принципен партньор или мандатоносител.

Регистрацията на партия в България е процес по Закона за политическите партии, който започва с учредяване на инициативен комитет от поне 50 граждани, провеждане на учредително събрание с минимум 500 участници и съдебно вписване. Процедурата обикновено отнема няколко месеца, тъй като съдът проверява устава, целите и съответствието с конституционните изисквания. Само след вписване партията придобива правосубектност и може да участва пълноценно в политическия живот.

За участие в парламентарните избори партия или коалиция трябва да подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) не по‑късно от 45 дни преди изборния ден, както е предвидено в Изборния кодекс . Това се отнася както за партии, така и за коалиции от партии.

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори, прогнозира политологът от "Тренд" Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA ".

"Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател", коментира още Ганев. Той посочи, че логиката на тези действия е държавният глава да се разграничи от служебния кабинет, за да не последват обвинения, че е назначил такъв, който да проведе изборите, в които той ще участва.

Социологът Андрей Рачев каза, че е хубаво, че Румен Радев не е смесил подаването на оставка и обявяването на партия. Според него как президентът ще влезе в политиката ще стане ясно, след като Конституционният съд констатира оставката му и Илияна Йотова заеме поста.

Според Райчев Радев може "да запълни нишата на БСП", вторият вариант – да направи умерено патриотична формация, като допусна, че последното е по-възможно.

Ганев изрази мнение, че Радев ще опита да се представи като легитимна алтернатива на всичко, което се е натрупало като негативи по отношение на статуквото.

На въпроса кои биха били избиратели на Радев Ганев смята, че най-големият резерв се намира в "партията на негласуващите – между 800 хиляди и 1 милион в последната година и половина".

Според Райчев Румен Радев може да изгради мост към САЩ и да участва в политиката на Европа. Ганев изрази съгласие, но допълни, че това носи и риск спрямо отношението на Брюксел към неговите евентуални бъдещи действия.

Какви са вариантите пред Румен Радев?

След обръщението на президента основните сценарии, обсъждани в политическите среди, са:

Участие чрез съществуваща партия - това може да е традиционна партия, която да се съгласи да бъде мандатоносител на кандидатски листи с подкрепата на Радев или да формира широка коалиция. Изграждане на нов политически проект - самостоятелно Радев би могъл да създаде нова партия, но това би отнело време, което е несъвместимо с близките изборни срокове, ако те бъдат обявени скоро. Коалиционен формат - Радев може да подкрепи консолидиране на различни партии в коалиция под обща платформа, което изисква съгласие между партиите и ясно споразумение за лидерството и структурата.

Един от обсъжданите варианти в публичното пространство е използването на по‑малка или партия като мандатоносител - сценарий, който до голяма степен се разглежда като по‑реалистичен, отколкото бърза регистрация на изцяло нова формация.

Спекулациите около Партия МИР

Сред най‑често споменаваните имена в медийния и политическия обсег е Партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие). Тази формация е учредена от инициативен комитет на общественици, учени и млади хора и се позиционира с идеология, базирана на морал, граждански патриотизъм и икономически възгледи за социално‑пазарна икономика.

Партия МИР има програма и организационна структура, която я прави потенциален носител на по‑широк политически проект, но към момента няма значимо парламентарно присъствие. Председателят на формацията към този момент е Симеон Славчев.

"Социалдемократи" - друга възможност?

Като друг потенциален участник в коалицията около Радев се сочи и политическо движение "Социалдемократи" с лидер Елена Нонева. Движението, учредено през 2000 г., има дълга история на партньорства, включително с БСП и други леви формации.

През октомври 2025 г. обаче "Социалдемократи" официално напусна коалицията "БСП - Обединена левица", заявявайки, че "задкулисието продължава да дирижира политиката у нас" и отказват да бъдат част от подобни формати.

"БЪЛГАРИЯ МОЖЕ" - поредна спекулация

В последните дни се появиха и спекулации около Партията на Кузман Илиев, която също се сочи като потенциален партньор на Радев. Подробности за организационната структура и възможното участие на партията все още не са официално обявени.

Днес стана ясно, че изпълнителният съвет на политическа партия "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ", регистрирана в Регистъра на политическите партии към Софийски градски съд с Решение № 30 от 18.03.2025 г., свиква Национална конференция на 21.02.2026 г. от 13:00 ч. в зала "Киев" на Парк-хотел "Москва", София.

Дневен ред:

Отчет на Изпълнителния съвет за периода след Учредителното събрание Отчет на Контролната комисия Предложения за промени в Устава на партията Приемане на политическа резолюция Избор на ръководни и контролни органи Конференцията се свиква по инициатива на Изпълнителния съвет. При липса на кворум към 13:00 ч., заседанието ще се проведе на 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Възможен партньор

Коментирайки въпроса за политическата ориентация на проекта си, бившият говорител на служебните кабинети на Радев Антон Кутев заяви:

"Никога не съм чувал Радев да заявява, че ще променя евроатлантическата ориентация на България. Той е заемал ясна позиция - конфликтът в Украйна трябва да се реши с дипломация, а не с война".

Кутев добави, че ще участва в "някаква част на проекта на Радев", но не уточни в каква функция.

Политически заявки и възможни партньори

Към момента сред партиите в 51‑ото Народно събрание има различни реакции към намерения на Румен Радев да участва на политическата арена. Докато някои партии участват в конституционни консултации, други дават по‑ясни или по‑предпазливи сигнали за евентуален диалог или сътрудничество:

"Продължаваме промяната – Демократична България"

Разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа, написа Ивайло Мирчев във Фейсбук след обръщението на Радев към българския народ. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези две отправни точки и да се позиционира спрямо тях, посочва още Ивайло Мирчев и допълва, че това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект.

"Морал, единство, чест"

Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник, написа във Фейсбук лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", подчертава Василев.

"Величие"

Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата, заяви във видеообръщение във Фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.. Искам само едно нещо да му напомня - да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасение на България зависи от хората, с които ще го правим и хората, за които ще го правим, заяви още Ивелин Михайлов. Очакваме мъдри решения и сме готови да подкрепяме всеки един, който се бори наистина за една чиста и свята република, завърши той.

ГЕРБ

"Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе маратонски 3-часов разговор, в който очерта ключовите си позиции преди предстоящия вот.

Въпреки това лидерът на ГЕРБ казва, че има "по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ", макар да е категоричен, че президентът е част от обединението, свалило кабинета му. Той нито изключи, нито се ангажира с възможност да работи в мнозинство с Радев по ключови въпроси като съдебната реформа в следващия парламент.

Как се стигна дотук

Припомняме цялото обръщение на президента Румен Радев до българския народ:

"В обръщение до българския народ президентът обяви, че ще депозира утре оставката си от поста

Уважаема г-жо вицепрезидент,

Уважаеми секретари и съветници,

Уважаеми представители на медиите,

Скъпи сънародници,

Преди девет години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 г. - чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия.

Заедно преживяхме редица кризи, атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 г. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките на своите правомощия държавния и обществен интерес.

Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение.

В тези девет години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работеха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и еврозоната - хоризонт, заложен от обществото ни още в края на 90-те години. Въпросът е:

Защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение?

Защо българите спряха да гласуват?

Защо хората не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието?

Защо гражданите на два пъти заляха площадите?

Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност.

Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията:

Българската политика се случва извън институциите.

Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание.

Говорят от името на правителството в присъствието на премиера.

Заграбват партии, банки, бизнеси и медии.

Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти.

В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво, и техни ортаци търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним, въпреки провокациите им.

През 2020 г. обществото изригна. Последваха няколко парламентарни избора и също толкова разочарования. Кабинетът на сглобката окончателно заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие. Венецът на този произвол бе похищението на Конституцията. В новия си вид основният закон осигури непрекъснатия контрол на олигархията над изпълнителната власт, а служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори.

Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да произведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Избраниците на народа отказаха на народа правото му да избира.

В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията. Консенсус, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори.

Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети от гражданите вече не гласуват. Нужен е нов обществен договор.

Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас.

Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще.

На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на народа ни. Затова е време да сложим край на примирението, безразличието и спасяването поединично. Да загърбим разделенията, които ни закотвят в миналото. Именно единението на площада показа пътя напред.

Искам да благодаря на всички вас, които ми вдъхвахте кураж през годините. На хората от жълтите павета в горещото лято на 2020-а. На студентите, които ме зареждаха с енергията си в препълнените зали на университетите – Благоевград, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Габрово. Навсякъде, където бях с тези млади хора – препълнени зали с енергия и с надежда за бъдещето на България. На честните хора, чиито ръкостискания ми вливаха сили. На хилядите българи, които срещах всяка година в снеговете на Шипка, на патриотите зад граница, които носят България в сърцето си.

Благодаря за професионализма, морала и всеотдайността на моя екип, на всички хора, с които работихме заедно в президентството.

Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти.

Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години показахме, че президент и вицепрезидент могат да работят ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да й благодаря за подкрепата през всички тези девет години.

Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непримиримите.

Готови сме, можем и ще успеем!"

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.

