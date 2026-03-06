Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

О кръжният съд в Хасково наложи наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим на изтърпяване на Генджебай Мехмед за убийството на четиригодишния си доведен син Яшар и за причиняване на средна телесна повреда на майката на детето Гюлтен Исмаил. Решението беше постановено от петчленен съдебен състав с председател съдия Боряна Бончева.

Съдът призна Мехмед за виновен за престъпленията, извършени на 24 декември 2022 година. По делото е установено, че на Бъдни вечер същата година той нанесъл побой на детето с юмруци и бухалка, като ударите били по главата, тялото и крайниците. Вследствие на насилието четиригодишното момче е починало. При инцидента е пострадала и майката на детето, на която е причинена средна телесна повреда. Мъжът беше арестуван след подаден сигнал от Многопрофилната болница за активно лечение за докарано починало дете. Делото започна през месец юни 2024 година.

Източник: БТА

По предявените граждански искове съдът осъди Мехмед да заплати на близките на детето обезщетения за причинени неимуществени вреди в общ размер над 270 000 лева заедно със законната лихва.

След произнасянето на присъдата адвокатът на пострадалите Димо Стоянов заяви, че решението на съда е справедливо и отговаря както на закона, така и на общественото чувство за справедливост.

Присъдата на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в законоустановения срок.