България

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

Съдът призна Мехмед за виновен

6 март 2026, 18:07
Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете
Източник: БТА

О кръжният съд в Хасково наложи наказание „доживотен затвор“ при първоначален специален режим на изтърпяване на Генджебай Мехмед за убийството на четиригодишния си доведен син Яшар и за причиняване на средна телесна повреда на майката на детето Гюлтен Исмаил. Решението беше постановено от петчленен съдебен състав с председател съдия Боряна Бончева.

4-годишно дете е жестоко убито с бухалка, съдят пастрока му

Съдът призна Мехмед за виновен за престъпленията, извършени на 24 декември 2022 година. По делото е установено, че на Бъдни вечер същата година той нанесъл побой на детето с юмруци и бухалка, като ударите били по главата, тялото и крайниците. Вследствие на насилието четиригодишното момче е починало. При инцидента е пострадала и майката на детето, на която е причинена средна телесна повреда. Мъжът беше арестуван след подаден сигнал от Многопрофилната болница за активно лечение за докарано починало дете. Делото започна през месец юни 2024 година. 

Източник: БТА

По предявените граждански искове съдът осъди Мехмед да заплати на близките на детето обезщетения за причинени неимуществени вреди в общ размер над 270 000 лева заедно със законната лихва.

След произнасянето на присъдата адвокатът на пострадалите Димо Стоянов заяви, че решението на съда е справедливо и отговаря както на закона, така и на общественото чувство за справедливост.

Присъдата на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в законоустановения срок.

Източник: БТА, Красимира Славова    
Окръжен съд Хасково Доживотен затвор Убийство
Последвайте ни
Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

България е шампион по неравенства в доходите, а не по бедност

България е шампион по неравенства в доходите, а не по бедност

pariteni.bg
Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 23 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 20 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 19 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Свят Преди 54 минути

Има и сценарий за повишаване на цената на петрола до 150 долара за барел

.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

.

Роди се второ бебе за годината от най-редките делфини в света

Любопитно Преди 2 часа

Делфинчето е забелязано в басейна за делфини Кампи в североизточната провинция Кратие

Една година „ВитошАрт“ – защото културата не е лукс

Една година „ВитошАрт“ – защото културата не е лукс

Любопитно Преди 2 часа

През тази една година „ВитошАрт“ ни срещна с десетки артисти – актьори, режисьори, писатели, музиканти, художници, професионалисти и любители, които горят в своята сфера

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намирали на различни места в Близкия изток

МВнР отчете, че над 1000 българи са се върнали от ОАЕ

България Преди 2 часа

Полицията удари наркомафията в София

Полицията удари наркомафията в София

България Преди 2 часа

В акцията са задържани 25 души

.

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

<p>Дечев: Освободените в МВР не са разследвали &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

България Преди 2 часа

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени

Смениха директора на НАП

Смениха директора на НАП

България Преди 2 часа

На негово място се назначава Милена Кръстанова

<p>Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори</p>

Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори

България Преди 3 часа

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Свят Преди 3 часа

ЕК: Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 3 часа

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 3 часа

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

<p>Мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини</p>

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Свят Преди 3 часа

Лекари предупреждават за опасните странични ефекти от дългото и неконтролирано приемане на инхибитори на протонната помпа

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Любопитно Преди 4 часа

Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в Лестър

<p>Гаджев: Ситуацията с кабинета &quot;Гюров&quot; е потресаваща</p>

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

България Преди 4 часа

Христо Гаджев: Играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Edna.bg

Кучето, което открадна сърцата ни: Най-сладката роля на сватбата на Шарл Льоклер

Edna.bg

Исторически пробив: Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Gong.bg

България със злато от световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

Gong.bg

Исторически успех: Владимир Зографски стана първият българин с подиум в Световната купа по ски скокове

Nova.bg

Правителството смени шефа на НАП

Nova.bg