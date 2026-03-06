България

Смениха директора на НАП

На негово място се назначава Милена Кръстанова

6 март 2026, 16:00
Смениха директора на НАП
Източник: БТА

С лужебното правителство освобождава изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, считано от 9 март. На негово място се назначава Милена Кръстанова.

Решението е от днес и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет, предава БНР.

НАП с нов изпълнителен директор

Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала експертни и ръководни позиции във функция "Обслужване“, пише на сайта на приходната агенция, където към момента смяната не е оповестена.

От 2007 г. Кръстанова е директор на дирекция "Обслужване“ в Териториалната дирекция на НАП София.

От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на приходната агенция.

Източник: БНР    
Служебно правителство НАП Милена Кръстанова
