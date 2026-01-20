България

Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара, заяви бившият председател на НС

20 януари 2026, 11:42
О ставката на Румен Радев означава, че ще има промяна на политическия терен. Той се придържа към Конституцията и затова не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара. След подаване на оставката, ще има и яснота по въпросите как и с кого ще се яви на избори. Съществува опцията в тази времева рамка да стане лице на вече съществуваща партия или на коалиция. Това каза преподавателят по конституционно право, бивш председател на НС доц. Наталия Киселова в ефира на NOVA.

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Тя посочи, че голяма част от хората, които са гласували за „Български възход” на Стефан Янев и за „Продължаваме промяната”, са подкрепяли през годините Румен Радев.

Киселова обясни, че по Конституция президентът може да бъде член на политическа партия, но не може да бъде в нейното ръководство.

Според Киселова през изминалите години президентът е бил опозиция на правителствата, които не са били служебно определяни от него, „така че той не може да бъде обвинен в пристрастия или антипатия към някой от политическите субекти”.

„За разлика от други, той  не е заемал ярки партийно-политически позиции, по-скоро е правил ярки политически изказвания срещу правителства, но не и срещу партия”, допълни още тя.

Киселова посочи, че на дневен ред излиза темата за оставането на България в Европейския съюз и тази този въпрос ще влезе в предизборната кампания. Тя беше категорична, че проевропейската ориентация на „БСП-Обединена левица” е без съмнение.

Друга важна тема ще бъде как Европа и ЕС участват в мирните процеси в света, допълни тя.

Наталия Киселова посочи, че Илияна Йотова ще бъде много предпазлива и по най-добрия начин ще изпълни задълженията си като президент за избора на служебен премиер и назначаването на кабинет.

Киселова смята, че служебен премиер ще стане някоя от следните личности - омбудсман, зам.-омбудсман, председател на Сметната палата или зам.-председател на ведомството.

Тя посочи още, че предварителен отказ от тази длъжност, е неправилен - трябва да първо да се проведат съответните разговори и тогава да се вземе решение.

Източник: nova.bg    
