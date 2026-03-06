Свят

Георги Джоргов със злато от Световното първенство по биатлон за юноши и девойки

6 март 2026, 19:41

6 март 2026, 19:41
Източник: БОК

Б ългаринът Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 километра за юноши до 19 години, с което заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон до 19 и до 21 години в Арбер, Германия. Преди седмица той стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара на 12.5 километра.  

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути, изпреварвайки Рихардс Лозберс с 10.8 секунди. Латвиецът бе победител пред украинеца Тарас Тарасюк и Джоргов в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес допусна седем грешки в стрелбата и остана втори. За него това е трето отличие, след като бе сребърен медалист и в спринта на 7.5 км.

Наш скиор спечели златен медал в биатлона

Третото място остана за финландеца Туомас Латвалахти, който направи три грешки в стрелбата и завърши с 16 секунди зад 18-годишния българин.

На световните финали в дисциплината се включват 60 състезатели, а днес трима не финишираха. Един от тях е дисквалифицираният българин Николай Николов, който допусна 12 грешки в стрелбата. 

Източник: БТА, Ивайло Георгиев    
Георги Джоргов Биатлон Световно първенство
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
