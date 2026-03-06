Свят

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

В подкрепа на ударната група на самолетоносача Франция прати амфибиен хеликоптероносач

6 март 2026, 21:31
Френска ударна група се намесва в Близкия изток
Източник: AP/БТА

Ф ренският самолетоносач "Шарл де Гол", изпратен по разпореждане на френския президент Еманюел Макрон към горещата зона на близкоизточния конфликт, навлезе следобед в Средиземно море, предаде "Франс прес".

Самолетоносачът и придружаващите го плавателни съдове трябва да достигнат района на Източното Средиземноморие. Днес самолетоносачната група е преминала през Гибралтарския пролив. Пред нея има още няколко дни, преди тя да пристигне в обозначената от Макрон зона.

В подкрепа на ударната група на самолетоносача Франция прати амфибиен хеликоптероносач, съобщи пред Франс прес говорителка на Генералния щаб на френските въоръжени сили.

Макрон изпраща в Средиземно море "Шарл де Гол"

"Амфибиен хеликоптероносач е разположен в Средиземно море, за да допълни разгръщането на френските въоръжени сили в рамките на кризата в Близкия изток", каза говорителката.

През есента на 2024 г. кораб от този тип беше предварително разположен край бреговете на Ливан като предпазна мярка, в случай че се наложи операция по евакуация на френски граждани, докато Израел се сражаваше с ливанската групировка "Хизбула", както се случва и в момента.

Корабът, чието име не беше уточнено от говорителката, ще се присъедини в източната част на Средиземно море към фрегатата "Лангдок", която вече е разположена край Кипър, както и към самолетоносача "Шарл де Гол".

Франция разполага с три амфибийни хеликоптероносача — „Мистрал“, „Диксмюд“ и „Тонер“. Тези кораби с водоизместимост 21 500 тона и дължина 199 метра, са своеобразни "плаващи пристанища". Те са оборудвани с болница, десантни катери и могат да приемат на борда си до 1500 души при евентуална евакуация на граждани.

Френският президент взе това решение, защото Франция трябва да предприеме действия за сигурността си, за тази на гражданите си и на базите си, както и за сигурността на регионалните си съюзници.

Източник: AP/БТА

Франция е съюзник на Кипър, като част от ЕС и има споразумения за отбрана с ОАЕ, Кувейт и Катар. Тя има и три бази в ОАЕ. 

"Шарл де Гол", който транспортира на борда си обичайно 20 изтребителя "Рафал", както и 2 радарни самолета. Самолетоносачът с ядрено задвижване е с екипаж от близо 2000 души. Дълъг е 261,5 метра и има водоизместимост до 42 500 тона, когато е напълно натоварен с оборудване, припомня "Франс 24".

Самолетите „Рафал“ на борда на самолетоносача могат да носят ракети "Скалп" въздух–земя с обсег над 500 км, противокорабни ракети "АМ39 Екзосет", както и бомби с лазерно или джипиес насочване. В самолетите могат да бъдат зареждани и ракети въздух–въздух "Метеор".

Самият самолетоносач е оборудван със зенитни ракети "Астер 15", 20-милиметрови оръдия "Джиат" и системи за електронна война и противодействие на дронове. Самолетоносачът е участвал в редица мисии, сред които в Либия през 2011 г., срещу "Ислямска държава" в Сирия и Ирак между 2015 г. и 2019 г.

Париж има военноморска база в Абу Даби, военновъздушна база в пределите на емиратската военновъздушна база "Ал Дафра" на 60 км от Абу Даби, в която са разположени изтребители "Рафал" и "А400-М", и военна база в град Зайед на 65 км от Абу Даби, в която имат танкове "Льоклерк",  бронетранспортьори Ве Бе Се И и самоходна артилерия  "Сезар".

Четири страни от ЕС с обща политика за Иран

Над 900 френски военни и цивилни се намират в тези 3 бази, 2 от които вече станаха обект на иранска атака. Чрез тези бази Франция може да ръководи свои евентуални операции в Близкия изток и в Индийския океан, да бъде готова да се намеси при всяка криза в региона, изискваща използването на френските въоръжени сили, да изпълнява ангажиментите към партньорските държави, да действа съвместно с техните сили и да осигурява сигурността на френските граждани и френските интереси в зоната.

Франция също така продължава участието си в международната антиджихадистка коалиция в Ирак и Сирия в рамките на френската операция "Шамал". За тази операция на терен са разположени 600 френски военни, които могат да достигнат и до 1100, ако към операцията се включат и френски фрегати, пращани периодично в Червено море и Залива, припомня "Франс прес".

Франция участва и със 700 военни в многонационалните сили на ООН в Ливан, командвани от Италия и включващи общо 7500 военнослужещи от общо 48 държави, припомня "Франс прес".

Русия се уплаши от френските ядрени оръжия

В допълнение на всичко това Франция има и военна база в Джибути. Разположение там 1500 френски военни подпомагат Джибути в защитата на неговата територия, въздушно пространство и териториални води и които са в готовност да окажат подкрепа, ако е нужно в сухопътни и морски спасителни операции или в операции в подкрепа на френските сили и на съюзниците в Близкия изток.

Източник: БТА    
Франция Близкоизточен конфликт Френски въоръжени сили
