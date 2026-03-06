Свят

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

Левит: Явно това не прави разлика по отношение на военните операции в Иран

6 март 2026, 22:42
САЩ: Руската помощ не помага на Иран
Източник: Getty Images

Б елият дом омаловажи в петък доклади, според които Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че това не оказва влияние върху хода на военните операции.

„Явно това не прави разлика по отношение на военните операции в Иран, защото ние ги унищожаваме напълно. Постигаме военните цели на тази операция и това ще продължи", каза Левит пред журналисти.

Русия предупредила Иран преди израелската атака

Тя увери САЩ „имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран".

„От четири до шест седмици трябват, за да приключим операциите в Иран", добави Левит.

„Уошингтън Поуст", позовавайки се на служители, запознати с разузнавателните данни, съобщи, че Русия е предоставила на Иран координатите на американски военни активи в региона, включително кораби и самолети. А Китай изглежда не помага за иранската отбрана.

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на двете страни, заявявайки, че те „не са особен фактор" в конфликта.

Израел удари повече от 400 цели в Иран

Русия и Китай имат дългогодишни дипломатически и търговски връзки с Иран - Москва поддържа и тесни военни контакти с Техеран.

Източник: БГНЕС, БТА    
Белият дом Русия Иран
Земетресение между Хасково и Кърджали

Земетресение между Хасково и Кърджали

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Френска ударна група се намесва в Близкия изток

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 1 ден
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 1 ден
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 1 ден
