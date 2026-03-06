Азербайджан спря ирански терористични атаки

Свят

Баку вчера обвини Ислямската република, че е атакувала с дронове летище и училище

6 март 2026, 22:54
С лужбата за държавна сигурност на Азербайджан заяви, че е предотвратила опити за ирански терористични провокации и събиране на разузнавателна информация на територията на страната, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. 

Баку вчера обвини Ислямската република, че е атакувала с дронове летище и училище в граничен район.

Според азербайджанските специални служби целта на планираните терористични провокации е била да се предизвика паника в обществото и да се нанесе удар върху международния авторитет на Азербайджан, пише АЗЕРТАДЖ.

Мишена на атаките са били нефтопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан, посолството на Израел в Баку, един от лидерите на местната еврейска общност и Синагогата на ашкеназките евреи.

На територията на Азербайджан са били внесени три взривни устройства, но те са били засечени навреме от службите. Предприети са били и оперативно-следствени действия за установяване на стратегически обекти и цели, представляващи интерес за иранските специални служби в Азербайджан, както и на техни сътрудници. 

Източник: БТА, Николай Велев    
