Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

19 януари 2026, 18:49
Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента
Какво следва стъпка по стъпка след оставката на президента Румен Радев?

Какво следва стъпка по стъпка след оставката на президента Румен Радев?
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия
НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс
Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите
Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България".

Това заяви Румен Радев на извънреден брифинг, като каза, че утре ще подаде оставка.

"Утре ще депозирам своята оставка като президент на Република България", обяви Радев и обясни, че президентската институция ще оглави вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на  всеки. А вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще", каза президентът.

"Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021. Чест и отговорност, която се опитвах да оправдая във всичките си действия", каза Радев.

"Заедно преживяхме редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията. И големите протести от 2020 година и 2025 година. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам в рамките, разбира се, на своите правомощия, държавния и обществен интерес", посочи Радев.

"Бих желал на първо място да поискам прошка", каза президентът.

"Времето подложи вашето доверие на изпитание. Затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не можах да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем е един от основните мотиви за това мое решение. За тези 9 години България приключи процеса по своята европейска интеграция, за който работиха усилено всички редовни и служебни правителства. Вече сме членове на Шенген и еврозоната. Един хоризонт положен за обществото ни в края на 90-те години. Въпросът тук е защо постигането на тези цели не донесе стабилност и удовлетворение. Защо българите спряха да гласуват? Защо не вярват на медиите и не разчитат на правосъдието? Защо гражданите на два пъти заляха площадите? Защо в европейска България голям процент от хората се чувстват бедни, а още по-голяма част живеят в несигурност?", попита Радев.

"Неведнъж съм споделял, че отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание. Говорят от името на правителството в присъствието на премиера. Заграбват партии, банки, бизнеси и медии. Използват властта като бухалка срещу своите политически опоненти. В този модел, дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво и техни ортаци, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция", заяви Радев.

"В името на своето политическо бъдеще, някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници. Посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним, въпреки техните провокации", посочи Радев.

"През 2020 г. обществото изригна. Последваха няколко парламентарни избори и също толкова разочарования. Кабинетът на "сглобката" окончателно заличи разликата между корупционери и борци с корупцията, между законност и беззаконие. Венецът на този произвол бе похищението на Конституцията. В новия си вид основният закон осигури непрекъснатият контрол на олигархията над изпълнителната власт и това трябва много ясно да се разбере. А служебното правителство вече не е гарант за честни избори", подчерта Радев.

"Окончателният разрив между българите политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута. Избраниците на народа отказаха на народа правото му да избира", заяви Радев.

"В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията. Консенсус, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор", смята Радев. 

Румен Радев президент
