Полицията удари наркомафията в София

В специализирана полицейска операция на СДВР с участието на сектор „Специални тактически действия“- КОБРА са иззети различни видове наркотични вещества и над 15 000 евро, задържани са 25 души, съобщиха от МВР.

В акцията, проведена на 4 и 5 март, взеха участие служители от секторите „Наркотици“-СДВР, „Криминална полиция“ към районните управления, отдел „Специализирани полицейски сили“ и сектор „КОБРА“. Специализираната полицейска операция беше насочена и срещу местни лидери, за които има информация, че пласират дрога в отделни махали.

Иззеха огромно количество наркотици в София

Вчера следобед на улица „Татарли“ криминалисти от Четвърто РУ и сектор „КОБРА“ задържаха в дома му дилър на наркотици от активния криминален контингент, по предварителна информация - за разпространяване на фентанил и кристали на територията на квартала. В дома полицаите задържаха още деветима, съпричастни съм разпространението. При процесуално-следствените действия в пристройка на адреса били намерени и иззети увито в хартия бяло прахообразно вещество, сумата от над 4100 евро и два пистолета с нарязани цеви. На задържаните е взета полицейска мярка за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.

В хода на акцията криминалисти от столичното Шесто РУ задържаха двама наркопласьори. На 4 март, след получена оперативна информация за дилър, който доставя дрога на клиенти с колата си, той бил спрян за проверка от сили на ОСПС-СДВР на ул. „Раковски“. При процесуално-следствените действия в ниша под волана на автомобила били намерени и иззети 15 полиетиленови пликчета с кристалообразно вещество – 50 грама метамфетамин, 11 пликчета с бяло вещество на прах и бучки – 50 г амфетамин, 5 пликчета с таблетки екстази, 20 пликчета с марихуана – над 70 г и голяма сума пари. Известният на полицията 26-годишен мъж е задържан с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

Същия ден след получена оперативна информация в Шесто РУ за шофьорка на лек автомобил, пласираща дрога на територията на столицата, тя била установена и спряна за проверка от служители на отдел „Специализирани полицейски сили“-СДВР в центъра на София. При претърсването на колата били намерени и иззети шест полиетиленови пликчета с бяло прахообразно вещество. Тестът за шофиране след употреба на дрога дал положителен резултат. 43-годишната криминално проявена жена била задържана с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, ѝ е повдигнато обвинение и взета мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

Вчера в столичния квартал „Дружба“ криминалисти от сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция задържаха пред дома му още един от активния криминален контингент – 45-годишен софиянец. За него била получена информация, че пласира метамфетамин на територията на целия столичен град. По време на личния обиск у него били открити 2 топчета метамфетамин и сумата от 1000 евро, а при последвалите процесуално-следствени действия в дома му била иззета пластмасова кутия с бяло кристалообразно вещество и сумата от около 10 хиляди евро. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа.

В рамките на акцията на 4 и 5 март в районните управления на територията на Столичната дирекция са задържани с полицейска мярка до 24 часа 13 души с малки количества различни по вид наркотици като срещу тях се водят бързи производства.