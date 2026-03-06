Любопитно

"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки

Арина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си в социалните мрежи с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000

6 март 2026, 17:17
"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки
Източник: Getty Images

А рина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000. 27-годишната беларуска спортистка публикува видеоклипове в Instagram, показващи романтичното предложение за брак.

Коя е Арина Сабаленкa

На кадрите Франгулис коленичи в осветена от свещи зона, украсена с цветя, и подава пръстен, докато двойката се целува. Сабаленка е написала публикацията просто: „Ти и аз, завинаги“ с емоджита на символ за безкрайност, диамантен пръстен и бяло сърце. Тя датира момента на 3 март 2026 г., което показва, че предложението за брак е направено същата вечер.

По-късно Сабаленка се пошегува с небрежния си вид по време на изненадата. „Очевидно нямах представа, че това ще се случи тази вечер“, написа тя в Instagram Story, отбелязвайки, че е носила дънки и обикновена бяла тениска. „Щях да се облека малко по-елегантно, ако знаех.“ Небрежният коментар подчерта нейната земна личност на фона на вълнението.

В сряда WTA публикува видеоклип на Сабаленка в Индиън Уелс Тенис Гардън, в който гордо показва годежния си пръстен, докато люлее новото си кученце, Кавалер Кинг Чарлз шпаньол на име Аш. Клипът я заснема как се разхожда по терена с кучето на ръце, добавяйки личен щрих към съобщението, докато се подготвя за състезанието.

Годежът идва, след като Сабаленка направи закачливи намеци за бъдещето си с Франгулис по-рано тази година. През януари, след като спечели титлата в Бризбейн, тя му благодари по време на церемонията по награждаването и се пошегува, че се надява „скоро да те нарече по различен начин“. Тя добави с усмивка, че иска „да го окаже малко по-голям натиск“, предизвиквайки смях от публиката. Сега тези забележки изглеждат пророчески, тъй като двойката прави следващата стъпка във връзката си.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WTA (@wta)

Сабаленка и Франгулис се появиха публично за първи път през април 2024 г., предизвиквайки интерес сред феновете. Оттогава той е постоянно присъствие в нейната ложа на големи турнири, подкрепяйки я по време на върхове като победите ѝ на Australian Open и US Open през същата година. До 2026 г. Сабаленка затвърди статута си на доминираща сила, като зае първото място в световната ранглиста и спечели четири титли от Големия шлем на сингъл. Мощният ѝ сервис и агресивната ѝ игра от основната линия я направиха открояваща се в тура, където тя постоянно се бори с топ конкурентки като Ига Швьонтек и Коко Гауф.

37-годишният Франгулис е основател и главен изпълнителен директор на Oakberry, глобална марка за суперхрани, специализирана в асаи купички и смутита. Компанията, която стартира в Бразилия, се е разширила в над 40 страни, което отразява неговия предприемачески успех. Роден в Бразилия с гръцки корени, Франгулис е изградил многомилионен бизнес, като същевременно поддържа нисък личен живот. Преди това той е бил женен за Изабела Арментано през 2016 г., въпреки че подробностите за раздялата им остават лични.

Самият пръстен привлече вниманието с размера и дизайна си. Експертите го описват като пръстен с голям диамант с овална шлифовка, оценен на 12 карата, поставен върху паве лента с изумруди - любимият камък на Сабаленка. Изработката по поръчка символизира връзката им, съчетавайки елегантност с лично значение.

Новината за годежа се разпространи бързо в тенис общността, предизвиквайки топли отзиви от колеги. Новак Джокович, лидерът в мъжкия турнир от Големия шлем за всички времена, коментира със сърца и просто „Поздравления!“. Карлос Алкарас, младата испанска звезда, добави: „О, уау, поздравления!“ с емоджита, изразяващи радост. Други играчи, включително Аманда Анисимова, която може да се изправи срещу Сабаленка на четвъртфиналите в Индиън Уелс, споделиха подобни чувства. ATP турът подчерта посланието на Джокович, отбелязвайки подкрепата от двете тура, тъй като двата кръга се сливат на BNP Paribas Open.

Пътят на Сабаленка към този щастлив етап не е без предизвикателства. Тя говори открито за преодоляването на лични загуби, включително смъртта на бившия си приятел Константин Колцов през 2024 г. Тази година бележи повратна точка, тъй като тя намира стабилност с Франгулис и насочва енергията си към кариерата си. Феновете се възхищават на нейната устойчивост, виждайки годежа ѝ като заслужена глава от радостта.

С началото на Индиън Уелс, Сабаленка влиза като поставена под номер едно, целяща да добави още една титла към биографията си. Турнирът, често наричан „петият турнир от Големия шлем“ заради престижа си, привлича огромни тълпи на пустинното място. Тя се е представяла добре тук в миналото, достигайки до финала през 2023 г. С екипа си, включително треньора Антон Дубров, до себе си, тя балансира професионалните изисквания с този личен празник.

Франгулис я е придружавал на събития по целия свят, от Мелбърн до Ню Йорк, предлагайки ѝ тиха подкрепа. Връзката им изглежда се основава на взаимно уважение, като Сабаленка го отдава за това, че ѝ е помогнал да остане фокусирана сред напреженията в спорта. В интервюта тя го е описвала като най-големия си поддръжник, някой, който разбира натоварения ѝ график.

Историята на двойката резонира отвъд тениса и е привлекателна за тези, които следят романтичните връзки на знаменитости. Социалните медии бяха препълнени с пожелания, от фенове, публикуващи емоджита със сърца, до профили, анализиращи романтичната обстановка на предложението за брак. Един вирусен клип показа Сабаленка, която показва пръстена си по време на тренировка, а усмивката ѝ е заразителна.

Гледайки напред, Сабаленка има натоварен сезон, с предстоящи турнири от Големия шлем в Париж, Лондон и Ню Йорк. Тя е изразила цели да защити титлите си и да разшири границите си. Извън корта плановете за сватба остават в тайна, но годежът сигнализира за ангажимент за изграждане на съвместен живот.

Засега, докато стъпва на кортовете в Индиън Уелс, Сабаленка носи блясъка на ново начало. Нейното съобщение напомня на всички, че дори елитните спортисти ценят простите радости в живота - любов, семейство и верен спътник като Аш. Феновете на тениса ще я следят отблизо, аплодирайки я както в мачовете, така и в постиженията ѝ.

Източник: The Tico Times    
Арина Сабаленка Годеж Георгиос Франгулис Тенис WTA Тур Турнир Индиън Уелс Годежен пръстен Instagram Шампионка от Големия шлем Личен живот
