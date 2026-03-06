„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

Свят

Изданието за пореден път доказва, че не се страхува да провокира публиката и да използва визията си като инструмент за отразяване на горещите събития и подклаждане на дебати

6 март 2026, 16:17
Източник: Getty Images

К орицата на новия брой на списание TIME (от 23 март) вече е факт и тя не само раздели мненията в интернет, но и разкри неочаквано разцепление сред привържениците на Доналд Тръмп от движението MAGA („Да направим Америка велика отново“). Причината – недоволството на част от тях от неговата интервенционистка външна политика.

Изданието за пореден път доказва, че не се страхува да провокира публиката и да използва визията си като инструмент за отразяване на горещите събития и подклаждане на дебати. Новият брой направи точно това – стана вирусен в социалните мрежи само броени часове след официалното му представяне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TIME (@time)

Поразителната илюстрация върху корицата представя колекция от осем шапки в стил MAGA, но с една съществена разлика: думата „Америка“ е заменена с имената на други държави, сред които Иран, Венецуела, Нигерия, Ирак и Сирия.

Визията допълва водещия материал на Ерик Кортелеса, озаглавен „Войната на Тръмп“. В него авторът анализира не само последиците от удара, при който бе убит върховният лидер на Иран, но и парадокса в поведението на Доналд Тръмп. Въпреки че се бори за преизбиране като самопровъзгласил се „президент на мира“, действията му изглеждат като разширяване на лозунга му върху глобалната външна политика.

„Тръмп обеща да сложи край на войните, а не да ги започва“, гласи откъс от статията, който се споделя масово онлайн. „Вместо това той използва военна сила по все по-замайващи начини. Никой друг съвременен американски лидер не е ръководил нападения в толкова много страни за толкова кратък период от време.“

Към момента публикацията на TIME в социалната мрежа X вече е натрупала близо 800 000 гледания. Реакциите варират от бурни похвали за политическия коментар на списанието до остро възмущение на фона на продължаващите конфликти в Близкия изток.

Любопитното е, че много от поддръжниците на Тръмп изглежда са разтълкували погрешно посланието на корицата, която всъщност критикува „злините“ на американския интервенционизъм. В онлайн пространството симпатизанти на MAGA припознаха илюстрацията като подкрепа за своя лидер.

Embed from Getty Images

Един от потребителите пише: „Тръмп се справя. Харесва ви или не, това не може да се каже за много други президенти преди него. Поздравления за Тръмп.“ Друг отбелязва, че TIME „със сигурност е изминал дълъг път“, а трети добавя: „Изненадан съм, че ТОВА е новата корица на списание TIME. Дори те признават нашия президент Тръмп за важна историческа фигура.“

Ентусиазиран фен дори публикува снимка на Тръмп с текст: „Не го избрахме, за да бъде мил – избрахме го, за да си свърши работата.“

Тази интерпретация обаче срещна сериозен отпор. Един от потребителите коментира: „Обичам всички членове на култа MAGA, които си мислят, че TIME го хвали тук“. Друг подчертава: „Мисля, че това е замислено като подривна акция... сякаш Тръмп се интересува повече от други страни, отколкото от действителната, която обеща да „направи отново велика“.“

В дискусията се включиха и критични гласове от самото ядро на привържениците му, което потвърждава данните от последното проучване на Fox News. Според него 57% от гражданите на САЩ не одобряват работата на Тръмп на поста.

Проучването на Fox News показва още, че мнозинството от избирателите са недоволни от начина, по който Тръмп управлява темите за имиграцията, външната политика и икономиката. Шест от всеки десет души смятат, че той се е фокусирал върху погрешни въпроси.

Независимо от интерпретацията, един от потребителите обобщи ситуацията най-точно: „Осем държави, осем червени шапки, нито една излишна дума – TIME изложи най-ефективния политически аргумент на годината, без да напише нито едно изречение.“

Източник: www.euronews.com    
TIME списание Доналд Тръмп MAGA движение Външна политика Американски интервенционизъм Политически коментар Противоречива корица
