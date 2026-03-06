Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

Ц ените на петрола продължиха да нарастват и достигнаха най-високите си стойности от април 2024 г. на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и опасенията от блокиране на Ормузкия проток, предаде „Ройтерс“.

Фючърсните договори за доставка през май на бенчмарковия за Европа сорт Брент достигнаха 91,20 долара за барел, което е увеличение с над 5 на сто спрямо предходния ден.

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран миналия уикенд цената на петрола е нараснала с близо 25%.

Руснаци прогнозират 250 долара за барел при война с Иран

Основен фактор за поскъпването остават опасенията, че войната може да доведе до продължително блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Допълнителен импулс за повишението дадоха и изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви в социалната мрежа Трут Сошъл, че не желае да сключва споразумение с Иран и че трябва да се стигне до „безусловна капитулация“.

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, че всички производители на енергия в Персийския залив могат да бъдат принудени да спрат износа си в рамките на няколко седмици.

Според него подобен сценарий може да доведе до повишаване на цената на петрола до около 150 долара за барел.

Ал-Кааби предупреди, че дори ако войната приключи незабавно, на Катар ще са необходими „седмици до месеци“, за да се възстановят нормалните вериги за доставки.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Според анализ на експерти по суровини от „Декабанк“ (Dekabank) продължителността на високите цени ще зависи основно от мащаба и продължителността на евентуалните прекъсвания в добива и транспорта на енергийни ресурси.

От своя страна Международната агенция по енергията (МАЕ) заяви, че засега не вижда необходимост от освобождаване на стратегическите петролни резерви.

По данни на агенцията световните запаси от петрол остават достатъчни, а конфликтът в Близкия изток се очаква да има по-скоро временен ефект върху пазара.