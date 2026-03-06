България

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Зографски се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скок за пръв път в кариерата си

Владимир Зографски спечели медал от Световната купа
В ладимир Зографски се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скок за пръв път в кариерата си, след като словенецът Домен Превц, който направи най-силния опит в надпреварата в Лахти, бе дисквалифициран заради с 1 сантиметър по-дълги ски от разрешеното, предаде Gong.bg.

Състезанието бе спечелено от Превц, който направи скок от 129 метра за 138,8 точки. Това трябваше да му осигури и предсрочно спечелване на Световната купа по ски скок, както и рекордна в историята седма поредна победа, но след премерване на екипировката се оказа, че неговите ски надвишават позволените размери и по тази причина той е дисквалифициран.

Така за победител бе обявен германецът Филип Раймунд. Олимпийският шампион на малка шанца направи опит от 122,5 метра, който му донесе 129,3 точки.

Зографски записа рекорд за България

Втори се класира австриецът Даниел Чофених със 124,5 метра и 128,6 точки. Зографски също направи опит от 124,5 метра, но по-ниските му оценки за стил му донесоха сбор от 127,2 точки.

