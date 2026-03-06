България

Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

"МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев

6 март 2026, 11:36
До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова
Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT
Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването
Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България

И скам от Вас да бъдете смели, решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Toва каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на Национално съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Демерджиев: Честният вот е една от най-отговорните ни задачи

"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем. Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев. 

МВР: Сигналите за купуване на гласове ще са наша приоритетна задача

Източник: БТА, Константин Костов    
До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

До две години затвор за пияния турист, помел Малена Замфирова

„Пролейте кръвта на Тръмп!": Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

„Пролейте кръвта на Тръмп!“: Аятоласи обявиха свещена фетва за джихад срещу САЩ и Израел

Скандал за пържола в

Скандал за пържола в "Столипиново" завърши със смърт и затвор: ВКС сложи точка на делото

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от

Историческа визита: Доналд Тръмп прие Лионел Меси и шампионите от "Интер Маями"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

Виетнамският Maybach има какво да покаже на оригинала

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 17 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 14 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 13 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 15 часа
Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Любопитно Преди 15 минути

Връщаме се към "дългите дни", но цената е един час по-малко сън – кога точно местим стрелките, защо ЕС още не е спрял смяната и как да подготвим здравето си за промяната.

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Любопитно Преди 15 минути

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

Какво е значението на етническия фактор в конфликта в Иран

Свят Преди 42 минути

Самият Иран съдържа сложно противоречие в себе си – мултиетническа държава ли е той или Персийска империя?

Украйна влиза във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау

Свят Преди 43 минути

Докато Пентагонът и държавите от Залива изчерпват милиардните си ракети 'Пейтриът', Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Любопитно Преди 56 минути

Не пропускайте новия епизод на „Кошмари в кухнята" в петък от 20:00 ч. по NOVA

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

България Преди 58 минути

Генерал Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки

<p>Армагедон под пагон: Как библейските пророчества обсебиха&nbsp;войната на САЩ в Иран</p>

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план"

Свят Преди 1 час

Как "Божият план" подмени военната стратегия: Обстоен преглед на десетгодишния процес, който превърна Пентагона в инструмент на библейско пророчество

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери"

Ан Хатауей дебютира като поп звезда: Чуйте първата песен от новия ѝ филм „Майка Мери“

Любопитно Преди 1 час

Ан Хатауей представи първия сингъл „Burial" от новия психологически трилър „Майка Мери", в който влиза в ролята на поп звезда. Песента е създадена с Чарли XCX, Джордж Даниел и Джак Антоноф и вече е достъпна в стрийминг платформите.

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

Министър Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста

България Преди 1 час

Гюров каза, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Любопитно Преди 1 час

От историческата битка за попечителство до последния арест за шофиране в нетрезво състояние – животът на принцесата на попа остава в плен на хаоса

Призраци в ледовете: Български антарктици откриха останки от самолетна катастрофа, белязала историята на Аржентина

България Преди 2 часа

Отломките са сравнително далеч от предполагаемото място на катастрофата. Но те вероятно са попаднали на плажа по-късно, изхвърлени от морето

<p>Напусна ни композиторът Валди Събев</p>

"С огромна скръб и разбито сърце": Съпругата на композитора Валди Събев съобщи за смъртта му

България Преди 2 часа

Надя Събева обяви кончината на композитора във Facebook

Gen Z срещу феминизма: Стряскащи данни за новата токсична мъжественост

Любопитно Преди 2 часа

Глобално проучване в 29 държави разкрива неочакван парадокс: всеки трети млад мъж от Gen Z вярва, че съпругата трябва да се подчинява на мъжа си. Докато светът се променя, момчетата под 30 се връщат към най-консервативните и рестриктивни роли

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Орбан обвини Украйна в изнудване заради петролопровода "Дружба"

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Технологии Преди 2 часа

OpenAI казва, че обновеният алгоритъм GPT-5.4 е много по-прецизен и способен да работи с повече информация, по-специфични детайли и да създава по-сложни презентации и съдържание. Означава ли това, че ще сменя служители? Засега далеч не

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

Свят Преди 2 часа

САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол заради войната с Иран

Как кучетата най-често хващат бълхи

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

Кое е най-старото дърво в България

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

13-и Национален здравен форум: Ще се рестартира ли здравеопазването

Яна Маринова: Майка ми гладуваше, за да ме заведе на театър

Коя е Маригона Гона - най-голямата фенка на Олимпиакос на Везенков (СНИМКИ)

Обявиха кога ще бъде церемонията "Футболист на годината"

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари

Ралица Асенова: Не ми дават да видя сина си, за да не „замърся” разследването

