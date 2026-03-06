Дечев призова МВР за безкомпромисна борба с купуването на гласове преди изборите

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

И скам от Вас да бъдете смели, решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Toва каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на Национално съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Демерджиев: Честният вот е една от най-отговорните ни задачи

"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем. Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев.

МВР: Сигналите за купуване на гласове ще са наша приоритетна задача