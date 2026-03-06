Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

О свободените от длъжност ръководители в Министерството на вътрешните работи (МВР) не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на изслушване в парламента относно „отстраняване на водещи разследването по случая „Петрохан“ лица в системата на МВР, а именно на старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОД на МВР в София област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

„Цитираните лица не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции“, заяви Дечев.

„Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина“, подчерта Дечев.

Не сме канили евроексперт да участва в разследването, а само да се запознае със свършеното досега, обясни вътрешният министър

Той добави, че Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а са временно преназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.