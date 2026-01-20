България

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Той е петият демократично избран държавен глава на България

20 януари 2026, 06:50
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса
Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината
Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2
Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро
Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев
Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка
Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

О чаква се днес президентът Румен Радев да депозира оставката си пред Конституционния съд. Това обяви самият той в извънредно обръщение към нацията на 19 януари (понеделник) в 19.00 часа.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

"Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. За тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", каза Радев в последното си обръщение в ролята на държавен глава.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата.

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Има прецедент с вицепрезидента от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев. Опитът показва, че решение на Конституционния съд по оставка отнема не повече от седмица. За него не се събират доказателства и становища. Не се изслушват и страните.

Затова сега очакванията са до седмица съдът да приеме решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев като президент.

Радев с извънредно обръщение към българския народ

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата, т. е. , до 21 януари 2027 година.

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

"Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни", обясни пред NOVA конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

Румен Радев е петият демократично избран държавен глава на България. За пръв път той е избран за президент през ноември 2016 г. и преизбран през ноември 2021 г. През януари 2026 г. Радев навлиза в последната си година на „Дондуков“ 2.

Източник: БГНЕС, NOVA    
Румен Радев президент оставка
Последвайте ни
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11 градуса

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Сбогом, Маестро: Почина великият Валентино

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 4 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 4 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Любопитно Преди 18 минути

Зимата и дългите празници не са причина да забравяме за физическата активност

<p>Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно</p>

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Любопитно Преди 18 минути

Важно е да се отнасяте към мозъка си като към пенсионен фонд – колкото по-рано инвестирате, толкова по-добре се изплаща

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Любопитно Преди 24 минути

Лошият сън може да накара хората да се насочват към храни с високо съдържание на мазнини и захар, по-малко се знае за това как диетата пряко влияе върху моделите на сън

Тръмп: Европа да си гледа Украйна, а не Гренландия

Тръмп: Европа да си гледа Украйна, а не Гренландия

Свят Преди 8 часа

Той също така критикува европейските лидери

Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

България Преди 9 часа

Минути след като Радев си замина, от сградата на президентството започнаха да излизат и секретарите и съветниците му

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Русия, Украйна и САЩ ще договарят мир в Давос

Свят Преди 9 часа

Тръмп ще участва лично на тазгодишната среща

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Светът реагира за оставката на Румен Радев

Свят Преди 10 часа

Китайската агенция „Синхуа“ също разчете речта на държавния глава

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Франция отхвърля поканата на Тръмп за „Съвета за мир“

Свят Преди 10 часа

Франция потвърди ангажимента си към ООН

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

Свят Преди 10 часа

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

България Преди 12 часа

Петкова информира своите колеги за процеса по въвеждане на еврото в България

<p>Профилната снимка на първата дама предизвика вълна от реакции</p>

Профилната снимка на първата дама Десислава Радева предизвика вълна от реакции

България Преди 12 часа

Някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Дания се отказа от Давос заради Тръмп

Свят Преди 12 часа

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Димитър Радев: Вдигане на лихвите при растеж на заплатите

Свят Преди 12 часа

Радев: По-силното евро, при равни други условия, би ограничило вносната инфлация

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Кой е част от "Съвета за мир" на Тръмп за Газа?

Свят Преди 13 часа

Тръмп представя сложна трислойна структура за управление на Газа, която поставя него и произраелски официални лица на върха, докато палестинците са ограничени

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Любопитно Преди 13 часа

Наричана още Месие 57, мъглявината представлява светещите останки от някогашна звезда, подобна на Слънцето

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Скандал и траур в Испания след влаковата катастрофа

Свят Преди 14 часа

Машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Мляко с ориз и ябълково пюре

Edna.bg

Почина легендарният италиански дизайнер Валентино – човекът, който превърна червеното в символ на вечна елегантност!

Edna.bg

Комо разби Лацио и се завърна на победния път

Gong.bg

Стоилов: Ценна победа, но не бяхме на обичайното си високо ниво

Gong.bg

Жълт код за студено време в Северна България

Nova.bg

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си днес

Nova.bg