България

Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия

6 март 2026, 15:43
Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори
Източник: БТА

В Министерство на правосъдието беше получен сигнал до министъра от Теодора Георгиева – европейски прокурор от България, „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

От Министерство на правосъдието, посочват, че в документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в село Чирен, критичен обект за националната и европейската сигурност, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото „Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

ПП-ДБ и Делян Пеевски подават сигнали след изявлението на прокурор Теодора Георгиева

Според изложеното в документа Георгиева е заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България, с когото Георгиева е била в близки колегиални и приятелски отношения. Публикуваните видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов. Георгиева твърди, че записите са манипулирани и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Георгиева допълва, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в Прокуратурата на Република България.

Тайни разговори, скрити камери: Изтекоха нови видеа от офиса на "Осемте джуджета"

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната според сигналоподателя информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

Не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага, посочват от Министерството на правосъдието.

Петър Петров-Еврото твърди, че подкупил европрокурор

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи, в това число и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, както и опасения за сигурността ѝ.

Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия от негова компетентност и сезиране на съответни органи:

-  Препращане на сигнала на министъра на вътрешните работи с цел именно МВР чрез неговите структури да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск;

- Уведомяване на Комисията за защита на личните данни с цел гарантиране на защитата на подателя на сигнала по реда на чл. 21 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г., която урежда защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз, и съответните разпоредби на чл. 33–35 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- Препращане на сигнала на компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници;

-  Сезиране на компетентната прокуратура на държава-членка на ЕС относно твърдените да са получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура с цел предоставяне на информация от Европейската прокуратура на българските власти на основание чл. 103, т. 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с европейския комисар по правосъдие;

- Събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя, имащ качеството на защитено лице по Директива (ЕС) 2019/1937.

„Намираме се в преломен момент за правосъдието. Все повече хора, които не искат да се мълчи за „Джуджетата“, „Нотариусите“, техните магистратски „Семейства“ и покровителите им зад кулисите, излизат с имената си. Стената на мълчанието продължава да се пропуква. Но дали ще бъде срутена и има ли възможност правосъдието ни да се прочисти от мафиотските зависимости зависи от всички нас“, коментира в Фейсбук правосъдният министър Андрей Янкулов.

Теодора Георгиева Европейска прокуратура Прокуратура на Република България
Последвайте ни
Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

Прокуратурата освободи три тела по случая

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо кучето ми хапе лапите си

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 22 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 19 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 18 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

.

"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки

Любопитно Преди 9 минути

Арина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си в социалните мрежи с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000

Полицията удари наркомафията в София

Полицията удари наркомафията в София

България Преди 1 час

В акцията са задържани 25 души

.

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

<p>Дечев: Освободените в МВР не са разследвали &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

България Преди 1 час

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени

Смениха директора на НАП

Смениха директора на НАП

България Преди 1 час

На негово място се назначава Милена Кръстанова

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 2 часа

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 2 часа

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

<p>Мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини</p>

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Свят Преди 2 часа

Лекари предупреждават за опасните странични ефекти от дългото и неконтролирано приемане на инхибитори на протонната помпа

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Любопитно Преди 2 часа

Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в Лестър

<p>Гаджев: Ситуацията с кабинета &quot;Гюров&quot; е потресаваща</p>

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

България Преди 2 часа

Христо Гаджев: Играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието

,

Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Игра на нерви очаква участниците в неделя от 20:00 ч.

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

България Преди 3 часа

През ноември м.г. с постановление на Пловдивския апелативен съд делото беше върнато на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила

Река Драва

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 3 часа

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 3 часа

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Кучето, което открадна сърцата ни: Най-сладката роля на сватбата на Шарл Льоклер

Edna.bg

Енчев със суров коментар за “Бангаранга”

Edna.bg

Бахрейн и Саудитска Арабия отпадат от календара на Формула 1?

Gong.bg

Игор Тудор под заплаха след само 3 мача - обсъждат 5 имена за нов треньор на Тотнъм

Gong.bg

Освободиха телата на тримата, намерени мъртви в кемпера край Околчица

Nova.bg

МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

Nova.bg