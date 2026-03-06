България

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза

6 март 2026, 16:34
С лед становище на съдебните медици, с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на 15-годишния младеж, 22-годишния Николай Златков и на Ивайло Калушев, открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари, се освобождават и роднините им могат да ги погребат, научи "24 часа".

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Резултатите от допълнителната експертиза още не са изготвени.

Майката на Николай от „Петрохан“: Забраниха ми да видя сина си, за да не „замърся“ разследването

Според основната версия на разследващите момчето и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той сложил край на живота си. Това е станало след като телата на други трима от същата група бяха намерени простреляни на 2 февруари пред опожарената хижа "Петрохан".

В Монтана изпратиха Ивайло Иванов: Приятели не вярват, че рейнджърът от „Петрохан“ се е самоубил

Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа. Разследващи твърдят, че майката искала да извърши някакъв ритуал, а бащата бил против.

Убийство Окръжна прокуратура Враца Връх Околчица
