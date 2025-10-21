П олитическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция "БСП – Обединена левица", съобщи председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

"Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП – Обединена левица", че напускаме", каза още Нонева.

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"

Премиерът Росен Желязков събра Съвета за съвместно управление, за да бъде взето решение как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ“, с участието на „ДПС- Ново начало”. Заседанието започна в 8.00 ч.

Ето какво гласи и прессъобщението без редакции:

Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили. След като лидерът на ГЕРБ и мандатоносител на настоящото управление еднолично разпореди отстраняването на председателя на Народното събрание и публично унизи доц. Наталия Киселова, коалиционният съвет на левицата прие това поругаване без никаква съпротива. Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение.

Когато впоследствие Бойко Борисов предложи – отново разпореждайки – включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори, ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България.

Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност.

Поради всичко това, от днес Политическо Движение Социалдемократи се оттегля от Коалиция „БСП – Обединена левица“. Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!

За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден.

Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация.