Обрат, скиорът, ударил Малeна Замфирова, не е бил пиян

С киорът, който блъсна 16-годишната българка Малeна Замфирова на 3 март в Шпиндлерув Млин, не е бил пиян, съобщи говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова.

Българката пострада в чешкия курорт Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Причината за сблъсъка се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

Инцидентът е станал на финалната линия на професионална ски писта, извън официалните тренировки на състезанието, които по това време са се провеждали на друга писта.

От Българската федерация уточниха, че става въпрос за район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително деца.

Замфирова, е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.