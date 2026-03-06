България

Делян Пеевски: Сезирам Прокуратурата за Теодора Георгиева, това е активно мероприятие на ПП-ДБ

Пеевски: За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година!

6 март 2026, 19:01
"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT
“Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева”.

Това заяви във Фейсбук лидерът на “ДПС - Ново начало”, Делян Пеевски.

Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори

“За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.
Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината”, посочи Пеевски.

Пеевски: Ще дам Теодора Георгиева на прокурор

”Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” - ППДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество”, подчерта Пеевски.

Делян Пеевски Прокуратура Теодора Георгиева
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Преди 22 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Преди 20 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Преди 22 часа
Последни новини

Свят Преди 23 минути

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути

България Преди 36 минути

Бланката е достъпна на страницата на ЦИК

.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

.

"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки

Любопитно Преди 2 часа

Арина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си в социалните мрежи с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000

<p>Йотова подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева</p>

Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

България Преди 2 часа

Досегашният заместник-министър Николай Найденов поема поста в МРРБ след оставка на Ангелина Бонева по здравословни причини

.

Роди се второ бебе за годината от най-редките делфини в света

Любопитно Преди 3 часа

Делфинчето е забелязано в басейна за делфини Кампи в североизточната провинция Кратие

Любопитно Преди 3 часа

През тази една година „ВитошАрт“ ни срещна с десетки артисти – актьори, режисьори, писатели, музиканти, художници, професионалисти и любители, които горят в своята сфера

България Преди 3 часа

Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза

<p>Корица на TIME за Тръмп взриви мрежата</p>

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

Свят Преди 3 часа

Изданието за пореден път доказва, че не се страхува да провокира публиката и да използва визията си като инструмент за отразяване на горещите събития и подклаждане на дебати

България Преди 3 часа

В акцията са задържани 25 души

.

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

<p>Дечев: Освободените в МВР не са разследвали &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

България Преди 3 часа

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени

Снимката е илюстративна

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

Свят Преди 4 часа

Израелската армия разпространи кадри от „Операция Епична ярост“, при която 100 бомби унищожиха подземния команден център, в който лидерът на Иран така и не успя да се скрие

България Преди 4 часа

На негово място се назначава Милена Кръстанова

Свят Преди 4 часа

ЕК: Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 5 часа

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Стефан Стоянов от Big Brother печели от фитнес програми

Edna.bg

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Edna.bg

Исторически пробив: Владимир Зографски спечели медал от Световната купа

Gong.bg

България със злато от световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

Gong.bg

Правителството смени шефа на НАП

Nova.bg

Исторически успех: Владимир Зографски стана първият българин с подиум в Световната купа по ски скокове

Nova.bg