Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

Д ържавният глава подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството и назначи Николай Найденов на длъжността, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

Николай Найденов бе заместник на Бонева и главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.